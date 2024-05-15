Кирилл Князев о Гатиятулине в «Ак Барсе»: «Свободных тренеров с таким опытом на рынке было не так много. В его штабе нет случайных людей»

Теги Ак Барс Денис Ячменев КХЛ Кирилл Князев Анвар Гатиятулин Хоккей

Кирилл Князев высказался о назначении Анвара Гатиятулина в «Ак Барс».

«У Казани полностью поменялся тренерский штаб. В первую очередь, это дополнительная ответственность для самих членов этого штаба, поскольку «Ак Барс» – клуб с большими амбициями, традициями и задачами. И здесь надо понимать, что будет давление и критика со стороны СМИ, экспертов, будут и сравнения с другими тренерами. Но все будет зависеть от результата, который они покажут в предстоящем сезоне. Здесь все очевидно.

Радует, например, что в штаб пришел Денис Ячменев – молодой тренер с опытом, который отработал три года главным в Тюмени, завоевывал Кубок Петрова. Думаю, он точно заслужил, тем более, он хорошо знаком Анвару Гатиятулину. Думаю, что в тренерском штабе сейчас нет случайных людей, там специалисты, которым он доверяет, знает, как они умеют работать, кому какие распределить роли.

Приемлемый результат на фоне прошлого сезона? Все будет зависеть от целей и задач, которые поставит руководство перед тренерами и игроками. Но уверен у такого клуба, как «Ак Барс», задачи всегда максимальные. Гатиятулин – это лучшее, что было на рынке? Думаю, да. Свободных тренеров, имеющих такой опыт, не так много», – сказал хоккейный агент и экс-нападающий клубов КХЛ.

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2 комментария
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Ответ Сергей Орлов
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Еще и без опыта больших побед?
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