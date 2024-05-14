Агент Бабаев о Гатиятулине: «Он татарин и человек, проповедующий стиль игры «Ак Барса». У него очень хорошие отношения с хоккеистами – они его слушают»

Теги Ак Барс Шуми Бабаев КХЛ Анвар Гатиятулин Матч ТВ Хоккей

Шуми Бабаев оценил назначение Анвара Гатиятулина главным тренером «Ак Барса».

«Все ребята очень хорошо относятся к Анвару и ценят его человеческие качества.

У него очень хорошие отношения с хоккеистами, они его слушают, и он их слышит. Это очень важно.

По стилю игры Анвар будет ближе к тому, что было. Сейчас он провел много времени в Америке, прошел стажировку.

Для Казани это хорошее назначение. Во‑первых, он татарин, во‑вторых, это тот человек, который проповедует стиль игры «Ак Барса».

Для них это нормальная кандидатура. У меня самые положительные впечатления», – сказал агент Шуми Бабаев.

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2 комментария
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В Тракторе у него не получилось, хотя игроки были приличные, не факт что в Ак Барсе получится
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- Нм нужен главный тренер!
- Критерии?
- Татарин и блевотный хоккей!
- Done.
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