Агент Бабаев о Гатиятулине: «Он татарин и человек, проповедующий стиль игры «Ак Барса». У него очень хорошие отношения с хоккеистами – они его слушают»
Шуми Бабаев оценил назначение Анвара Гатиятулина главным тренером «Ак Барса».
«Все ребята очень хорошо относятся к Анвару и ценят его человеческие качества.
У него очень хорошие отношения с хоккеистами, они его слушают, и он их слышит. Это очень важно.
По стилю игры Анвар будет ближе к тому, что было. Сейчас он провел много времени в Америке, прошел стажировку.
Для Казани это хорошее назначение. Во‑первых, он татарин, во‑вторых, это тот человек, который проповедует стиль игры «Ак Барса».
Для них это нормальная кандидатура. У меня самые положительные впечатления», – сказал агент Шуми Бабаев.
- Критерии?
- Татарин и блевотный хоккей!
- Done.