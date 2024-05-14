Агент Бабаев о Гатиятулине: «Он татарин и человек, проповедующий стиль игры «Ак Барса». У него очень хорошие отношения с хоккеистами – они его слушают»

Шуми Бабаев оценил назначение Анвара Гатиятулина главным тренером «Ак Барса».

«Все ребята очень хорошо относятся к и ценят его человеческие качества.

У него очень хорошие отношения с хоккеистами, они его слушают, и он их слышит. Это очень важно.

По стилю игры Анвар будет ближе к тому, что было. Сейчас он провел много времени в Америке, прошел стажировку.

Для Казани это хорошее назначение. Во‑первых, он татарин, во‑вторых, это тот человек, который проповедует стиль игры « ».

Для них это нормальная кандидатура. У меня самые положительные впечатления», – сказал агент .