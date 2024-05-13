Терещенко об ударе Задорова в спину Макдэвиду: «После сирены не стоит так делать. Нужно уважать соперника»

Теги происшествия Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон Алексей Терещенко НХЛ Советский спорт Никита Задоров Коннор Макдэвид Карсон Соуси Хоккей

Алексей Терещенко высказался о том, что Никита Задоров ударил Коннора Макдэвида.

Инцидент возник в матче второго раунда Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Ванкувером» (3:4, 1-2).

После финальной сирены капитан «Ойлерс» повздорил с защитником «косаток» Карсоном Соуси. 

Задоров подъехал к Макдэвиду сзади и толкнул его в спину, после чего тот стал падать. Почти одновременно с этим Соуси нанес ему удар клюшкой. 

Последовала небольшая стычка, по итогам которой судьи внесли в протокол только малый штраф для Соуси. 

«В этом матче больше решила игра вратаря и нереализация моментов у «Эдмонтона». Игроки «Эдмонтона» перебросали раза в три или в два с половиной «Ванкувер» и в конце сократили разрыв до минимума, но в концовке не хватило.

Честно, не видел эпизода с Никитой Задоровым, с массовой дракой, поэтому не могу на 100% прокомментировать.

Если это было после сирены, то не стоит так делать. Нужно уважать соперника», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Нету ныне как Максорли при Гретцки, а то бы им обоим сопатки порасквасили бы как минимум
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий