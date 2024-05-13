Терещенко об ударе Задорова в спину Макдэвиду: «После сирены не стоит так делать. Нужно уважать соперника»

Алексей Терещенко высказался о том, что Никита Задоров ударил Коннора Макдэвида.

Инцидент возник в матче второго раунда Кубка Стэнли между «Эдмонтоном» и «Ванкувером» (3:4, 1-2).

После финальной сирены капитан «Ойлерс» повздорил с защитником «косаток» Карсоном Соуси.

Задоров подъехал к Макдэвиду сзади и толкнул его в спину, после чего тот стал падать. Почти одновременно с этим Соуси нанес ему удар клюшкой.

Последовала небольшая стычка, по итогам которой судьи внесли в протокол только малый штраф для Соуси.

«В этом матче больше решила игра вратаря и нереализация моментов у «Эдмонтона». Игроки «Эдмонтона» перебросали раза в три или в два с половиной «Ванкувер» и в конце сократили разрыв до минимума, но в концовке не хватило.

Честно, не видел эпизода с Никитой Задоровым, с массовой дракой, поэтому не могу на 100% прокомментировать.

Если это было после сирены, то не стоит так делать. Нужно уважать соперника», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.