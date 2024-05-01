Директор «Спартака» заявил, что в клубе не дадут игроку 80+ млн: «Максимальный договор у Голдобина – 45 млн. Не хотим рушить баланс»

Роман Беляев высказался относительно баланса зарплат в «Спартаке».

– В «Спартаке» нет игроков с высокими зарплатами для всей лиги, как в «Авангарде», «Салавате Юлаеве», СКА. Чтобы бороться за игроков уровня Никиты Гусева, Владимира Ткачева, Саши Хмелевски, нужно предлагать большие деньги. Готов ли на это «Спартак»? Вашей концепции соответствуют новички с зарплатой 80+ миллионов рублей?

– Нет, в «Спартак» на сегодняшний день такое невозможно.

Мы готовы давать достойные контракты игрокам. Гарантированная часть контракта в «Спартаке» не самая большая по меркам , но в клубе есть система бонусов, как индивидуальных, так и командных.

Игроки при достижении определенных результатов при хорошем сезоне могут зарабатывать на уровне ведущих хоккеистов лиги.

Мы предлагаем хоккеистам наши правила. Если они соглашаются, то подписывают контракт и играют за «Спартак».

Клуб действует строго в рамках регламента. Мы можем предложить хорошую локацию, условия для развития, хорошие бытовые условия.

Ко всем игрокам у нас одинаковые требования и одинаковое отношение.

Мы не можем и не хотим рушить баланс контрактов в раздевалке. Это очень тонкий момент, которому уделяем большое внимание.

– Самый большой оклад в «Спартаке»?

– Вы же знаете, что это контракт Голдобина.

– Контракт выше, чем у Голдобина, вы не можете предложить?

– Нет. Гарантированная часть контракта в «Спартаке» максимальная у – 45 миллионов.

Но есть бонусная часть, при выполнении которой можно заработать очень достойные деньги, находясь в Москве.

Каждый выбирает лучшие бытовые условия для себя и своей семьи. Условия, которые мы предлагаем, конкурентоспособны, – сказал спортивный директор « » .