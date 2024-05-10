Агент Цыплакова: «Директор «Спартака» предложил обмен в другой клуб в России. Максим может остаться при достойном предложении. Нет желания уехать во что бы то ни стало»
Агент Максима Цыплакова заявил, что хоккеист недоволен предложением «Спартака».
«После того, как «Спартак» сделал предложение, которое не соответствует рынку, Максим решил, что с большой долей вероятности поедет в Северную Америку.
Он лично позвонил руководителям клуба и сказал, что его это предложение не устраивает.
Вчера мне звонил Роман Беляев (спортивный директор «Спартака» – Sports) и предложил обменять Максима в другой клуб, чтобы он остался в России.
Я ответил, что если будет достойное предложение, то Максим может остаться в России. У нас нет желания уехать во что бы то ни стало.
На сегодняшний день предложение «Спартака» не устраивает игрока. Мы его поддерживаем и считаем, что это предложение намного ниже рынка.
Не знаю, наравне ли с Николаем Голдобиным эти условия или нет. Разве человек из пятерки лучших снайперов должен получать меньше, чем тот же Голдобин?
Максим вел команду к победам, когда Иван Морозов получил травму. При этом он не играл в тройке с Порядиным, Морозовым и Голдобиным, им было проще показать свою результативность.
Максим просит достойные деньги, до этого он все время шел на уступки клубу, ожидая хорошее предложение», – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.
Но обсуждение контракта другого игрока - Голдобина, вообще не этично