Агент Цыплакова: «Директор «Спартака» предложил обмен в другой клуб в России. Максим может остаться при достойном предложении. Нет желания уехать во что бы то ни стало»

Агент Максима Цыплакова заявил, что хоккеист недоволен предложением «Спартака».

«После того, как « » сделал предложение, которое не соответствует рынку, Максим решил, что с большой долей вероятности поедет в Северную Америку.

Он лично позвонил руководителям клуба и сказал, что его это предложение не устраивает.

Вчера мне звонил (спортивный директор «Спартака» – Sports) и предложил обменять Максима в другой клуб, чтобы он остался в России.

Я ответил, что если будет достойное предложение, то Максим может остаться в России. У нас нет желания уехать во что бы то ни стало.

На сегодняшний день предложение «Спартака» не устраивает игрока. Мы его поддерживаем и считаем, что это предложение намного ниже рынка.

Не знаю, наравне ли с Николаем Голдобиным эти условия или нет. Разве человек из пятерки лучших снайперов должен получать меньше, чем тот же Голдобин?

Максим вел команду к победам, когда Иван Морозов получил травму. При этом он не играл в тройке с Порядиным, Морозовым и Голдобиным, им было проще показать свою результативность.

Максим просит достойные деньги, до этого он все время шел на уступки клубу, ожидая хорошее предложение», – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.