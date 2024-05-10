Агент Цыплакова: «Директор «Спартака» предложил обмен в другой клуб в России. Максим может остаться при достойном предложении. Нет желания уехать во что бы то ни стало»

Теги Спартак возможные переходы НХЛ КХЛ Александр Черных Роман Беляев Николай Голдобин Матч ТВ Максим Цыплаков Хоккей

Агент Максима Цыплакова заявил, что хоккеист недоволен предложением «Спартака».

«После того, как «Спартак» сделал предложение, которое не соответствует рынку, Максим решил, что с большой долей вероятности поедет в Северную Америку.

Он лично позвонил руководителям клуба и сказал, что его это предложение не устраивает.

Вчера мне звонил Роман Беляев (спортивный директор «Спартака» – Sports) и предложил обменять Максима в другой клуб, чтобы он остался в России.

Я ответил, что если будет достойное предложение, то Максим может остаться в России. У нас нет желания уехать во что бы то ни стало.

На сегодняшний день предложение «Спартака» не устраивает игрока. Мы его поддерживаем и считаем, что это предложение намного ниже рынка.

Не знаю, наравне ли с Николаем Голдобиным эти условия или нет. Разве человек из пятерки лучших снайперов должен получать меньше, чем тот же Голдобин?

Максим вел команду к победам, когда Иван Морозов получил травму. При этом он не играл в тройке с Порядиным, Морозовым и Голдобиным, им было проще показать свою результативность.

Максим просит достойные деньги, до этого он все время шел на уступки клубу, ожидая хорошее предложение», – сказал представитель хоккеиста Александр Черных.

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6 комментариев
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Мерзкий агент.
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да и пошёл он на хер , если он думает что он в НХЛ будет блистать и кому то из команд будет полезен, то он глубоко ошибается - он не настолько хорош для заокеанского хоккея ...ну а для другой команды в КХЛ -- тут тоже вопрос - не слишком то он дорогой игрок и не слишком амбициозен ...пусть валит из Спартака, к чертям собачьим
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По результату клуба видно к каким победам Цыплаков, да и не только он, вел Спартак😀
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Всё верно говорит
Но обсуждение контракта другого игрока - Голдобина, вообще не этично
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Да всё понятно. Зачем ,,грязное,, белье наружу выносить . Мне бы дали клюшку и спартаковскую форму , я бы умер на катке или поле . ( Бог его знает ) удачи и здоровья Максиму и его менеджеру.
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Ясно что требует зарплату равную зп Голдобина. Провёл успешно один сезон и уже звезда.
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