Гендиректор «Динамо» о том, что Пакетт хочет получить гражданство России: «Мы привыкли жить не слухами, а фактами. Если у него будут такие мысли, мы это поддержим. Он любит страну»
Сергей Сушко рассказал, что Седрику Пакетту нравится в России.
– Прошла информация, что канадский форвард вашей команды Седрик Пакетт изъявил желание получить гражданство России.
– Знаете, мы привыкли жить не информацией, не слухами, а исключительно фактами. Со своей стороны я могу сказать, что Седрику очень нравится в Москве. Ему нравится быть в России. Он любит «Динамо» и любит страну, в которой сейчас живет и играет. Его здесь вполне все устраивает.
Он ценит отношение клуба к нему, отношение руководства и владельцев команды.
Если Седрик действительно проявит такое желание, то со стороны клуба он получит полную помощь. Мы ценим игроков, которые полностью отдаются на площадке. Тем более, что мы видели, как в плей-офф Седрик выступал с переломом. Это такой элемент спортивного мужества.
Если у него будут такие мысли, то мы это только поддержим. Если все срастется, мы об этом скажем, – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.