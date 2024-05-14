Гендиректор «Динамо» о том, что Пакетт хочет получить гражданство России: «Мы привыкли жить не слухами, а фактами. Если у него будут такие мысли, мы это поддержим. Он любит страну»

Сергей Сушко рассказал, что Седрику Пакетту нравится в России.

– Прошла информация, что канадский форвард вашей команды изъявил желание получить гражданство России.

– Знаете, мы привыкли жить не информацией, не слухами, а исключительно фактами. Со своей стороны я могу сказать, что Седрику очень нравится в Москве. Ему нравится быть в России. Он любит «Динамо» и любит страну, в которой сейчас живет и играет. Его здесь вполне все устраивает.

Он ценит отношение клуба к нему, отношение руководства и владельцев команды.

Если Седрик действительно проявит такое желание, то со стороны клуба он получит полную помощь. Мы ценим игроков, которые полностью отдаются на площадке. Тем более, что мы видели, как в плей-офф Седрик выступал с переломом. Это такой элемент спортивного мужества.

Если у него будут такие мысли, то мы это только поддержим. Если все срастется, мы об этом скажем, – сказал генеральный директор « » Сергей Сушко.