Овечкин навестил 4-летнюю девочку Санни, которая болеет лейкемией, перед матчем «Вашингтона» с «Бостоном»
Александр Овечкин навестил 4-летнюю девочку, больную лейкемией.
Капитан «Вашингтона» в детском отделении MedStar Health в штате Мэриленд навестил 4-летнюю Санни, которая борется с лейкемией.
Санни выйдет на красную дорожку вместе с Александром Овечкиным в рамках инициативы THE GR8 CHASE for Victory Over Cancer – программы, направленной на поддержку борьбы с раком. Хоккеист вручил девочке подарок.
«Вашингтон» примет «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 9 октября. Игра начнется в 2:30 по московскому времени.
Фото: x.com/Capitals
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт «Вашингтона» в X
