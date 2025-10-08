Овечкин навестил 4-летнюю девочку Санни, которая болеет лейкемией, перед матчем «Вашингтона» с «Бостоном»

Александр Овечкин навестил 4-летнюю девочку, больную лейкемией.

Капитан «Вашингтона» в детском отделении MedStar Health в штате Мэриленд навестил 4-летнюю Санни, которая борется с лейкемией.

Санни выйдет на красную дорожку вместе с Александром Овечкиным в рамках инициативы THE GR8 CHASE for Victory Over Cancer – программы, направленной на поддержку борьбы с раком. Хоккеист вручил девочке подарок.

«Вашингтон » примет «Бостон » в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 9 октября. Игра начнется в 2:30 по московскому времени.

Фото: x.com/Capitals