  • Овечкин навестил 4-летнюю девочку Санни, которая болеет лейкемией, перед матчем «Вашингтона» с «Бостоном»
Фото
2

Овечкин навестил 4-летнюю девочку Санни, которая болеет лейкемией, перед матчем «Вашингтона» с «Бостоном»

Александр Овечкин навестил 4-летнюю девочку, больную лейкемией.

Капитан «Вашингтона» в детском отделении MedStar Health в штате Мэриленд навестил 4-летнюю Санни, которая борется с лейкемией.

Санни выйдет на красную дорожку вместе с Александром Овечкиным в рамках инициативы THE GR8 CHASE for Victory Over Cancer – программы, направленной на поддержку борьбы с раком. Хоккеист вручил девочке подарок. 

«Вашингтон» примет «Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 9 октября. Игра начнется в 2:30 по московскому времени. 

Фото: x.com/Capitals

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: аккаунт «Вашингтона» в X
logoАлександр Овечкин
Благотворительность
logoВашингтон
logoЗдоровье
logoБостон
logoНХЛ
