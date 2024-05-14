Александр Никишин: «СКА в этом году не взял ни Кубок Гагарина, ни Кубок Континента. Приятно, что я получил личные награды, но хочется чего-то большего»

Александр Никишин высказался о результатах СКА в сезоне-2023/24.

На церемонии закрытия сезона Никишин был признан самым полезным игроком, самым результативным защитником, а также вошел в символическую сборную.

«Приятно, что получил личные награды, но хочется чего-то большего. В этом году мы не взяли ни Кубок Гагарина, ни Кубок Континента. Не прошли второй раунд, это еще обиднее, чем в прошлом году.

Наверное, в первый сезон в СКА был большой прогресс. Сейчас не замечаю, стараюсь просто получать удовольствие от игры, надеюсь всем нравится», – сказал защитник СКА Александр Никишин.