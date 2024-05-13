Каменский не смотрит ЧМ-2024: «Неполноценный турнир без России. Если России нет на чемпионате, то какой может быть интерес?»

Валерий Каменский назвал неполноценным чемпионат мира по хоккею.

Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. Сборная России отстранена от международных турниров решением ИИХФ.

«Я не смотрю чемпионат мира по хоккею. Тут несколько причин.

Во-первых, без сборной России считаю турнир неполноценным. Во-вторых, я просто занят – много дел по Ночной Хоккейной Лиге.

Я болею за сборную России. А если ее нет на чемпионате мира, то какой может быть интерес к турниру?

Если бы Россия участвовала на ЧМ, то ставила бы, как и всегда, самые высокие задачи – золотые медали», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.