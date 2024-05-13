Каменский не смотрит ЧМ-2024: «Неполноценный турнир без России. Если России нет на чемпионате, то какой может быть интерес?»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Валерий Каменский КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Валерий Каменский назвал неполноценным чемпионат мира по хоккею.

Турнир проходит в чешских городах Прага и Острава. Сборная России отстранена от международных турниров решением ИИХФ.

«Я не смотрю чемпионат мира по хоккею. Тут несколько причин.

Во-первых, без сборной России считаю турнир неполноценным. Во-вторых, я просто занят – много дел по Ночной Хоккейной Лиге.

Я болею за сборную России. А если ее нет на чемпионате мира, то какой может быть интерес к турниру?

Если бы Россия участвовала на ЧМ, то ставила бы, как и всегда, самые высокие задачи – золотые медали», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

11 комментариев
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Каждый день будут обиженных публиковать! Пусть смотрят российские сериалы снятые на камеру с плеча и с людьми в кадре забывающими текст!
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Зачем вся эта информация, кто не смотрит ЧМ, тут нужна?
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Скажу так, без России проводить ЧМ и следить за ним смысл, конечно, есть, но без нашей сборной я даже не знал, что турнир начался. Случайно наткнулся на посты, что Польша впервые за 20 лет забросила и на трансляции в Кинопоиске. В основном как-то всё равно, идёт ЧМ или нет)
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Диды, вышедшие в тираж, никому неинтересные, хоккейная ветошь)
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Если России где то нет, может и жизни там тоже нет?)) Я лично смотрю с удовольствием Чм. Уровень и хоккей офигенный. Не сравнить с товарняками Ротенберга в суперсериях с Беларусью.
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Сегодня реально перекличка из больницы?
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Если России нет в "Игре Престолов" или в "Во все тяжкие", то какой может быть интерес?
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Ответ Xell
Если России где то нет, может и жизни там тоже нет?)) Я лично смотрю с удовольствием Чм. Уровень и хоккей офигенный. Не сравнить с товарняками Ротенберга в суперсериях с Беларусью.
да смотрите этот калл, кто мешает? потом еще фигурку в женской одиночке гляньте без России
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Через месяц в программе есть тема Чемпионат Европы по футболу назовут неполноценным без путинской россии.
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Хорошим ты был хоккеистом Валера, хорошим… пожалуй всё
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Ответ dinm 8
Через месяц в программе есть тема Чемпионат Европы по футболу назовут неполноценным без путинской россии.
ну соккер это и в Африке соккер, не интересно
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