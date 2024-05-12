Свечников сделал пас на победный гол в 4-м матче серии с «Рейнджерс». У него 2+7 в 9 играх плей-офф

Андрей Свечников сделал пас на победный гол в матче с «Рейнджерс» (4:3, 1-3).

Форвард «Каролины» отличился в игре 2-го раунда Кубка Стэнли, ассистировав на 57-й минуте Брэди Шею.

Россиянин набрал очки (1+3) в 3-м матче подряд. Всего в 9 играх текущего плей-офф на его счету 9 (2+7) баллов.

Сегодня за 15:53 (1:43 – в большинстве, 0:08 – в меньшинстве) у 2 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».