Свечников о 0-3 с «Рейнджерс»: «Каролина» должна сделать что-то особенное. Играем хорошо, много в их зоне, создаем, но Шестеркин играет хорошо»

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Игорь Шестеркин Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников высказался после третьего поражения от «Рейнджерс».

«Каролина» уступила «Рейнджерс» (2:3 ОТ) в третьем матче и проигрывает 0-3 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Расстроен, что проиграли три матча. Но в нашей команде хорошо то, что мы никогда не сдаемся. Да, это отстой, но мы остаемся позитивными.

Мы играем хорошо. Мы создаем моменты, много играем в их зоне, но Игорь Шестеркин играет хорошо.

Не знаю, что нужно делать, но мы должны сделать что-то особенное», – сказал нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

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3 комментария
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Что-то "особенное" ты уже пытался сделать в отношении Шестеркина. За подобное надо голову отрывать.
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Игорь играет так хорошо, что даже отлично!!! Позволю себе немного поправить Андрея!)
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