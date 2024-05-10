Свечников о 0-3 с «Рейнджерс»: «Каролина» должна сделать что-то особенное. Играем хорошо, много в их зоне, создаем, но Шестеркин играет хорошо»

Андрей Свечников высказался после третьего поражения от «Рейнджерс».

« » уступила « » (2:3 ОТ) в третьем матче и проигрывает 0-3 в серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Расстроен, что проиграли три матча. Но в нашей команде хорошо то, что мы никогда не сдаемся. Да, это отстой, но мы остаемся позитивными.

Мы играем хорошо. Мы создаем моменты, много играем в их зоне, но играет хорошо.

Не знаю, что нужно делать, но мы должны сделать что-то особенное», – сказал нападающий «Каролины» .

Панарин гонит «Каролину» в отпуск – 3-0. Не спасли ни Кочетков с Кузнецовым, ни геройства Свечникова