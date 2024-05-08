«Свечников – игрок с большой буквы, но такие мерзкие поступки его не красят. Негодяйство полное». Кожевников о стыке Андрея с Шестеркиным

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Александр Кожевников Игорь Шестеркин Андрей Свечников Хоккей

Александр Кожевников раскритиковал Андрея Свечникова за грубый прием.

«Каролина» уступила «Рейнджерс» во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:4 2ОТ, 0-2). В первом периоде Свечников получил малый штраф за то, что сбил с ног вратаря нью-йоркского клуба Игоря Шестеркина. Этот момент привел к стычке.

«Свечников как-то не по-человечески себя повел, когда пошел в стык с Шестеркиным. Это негодяйство полное, он шел специально ногу выбивать Игорю, чуть не убил.

Непонятно, зачем так делать. Воспитание не очень хорошее, значит. Андрей – игрок с большой буквы, но такие мерзкие поступки его не красят», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

1 комментарий
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