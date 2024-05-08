«Свечников – игрок с большой буквы, но такие мерзкие поступки его не красят. Негодяйство полное». Кожевников о стыке Андрея с Шестеркиным

Александр Кожевников раскритиковал Андрея Свечникова за грубый прием.

« » уступила « » во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:4 2ОТ, 0-2). В первом периоде Свечников получил малый штраф за то, что сбил с ног вратаря нью-йоркского клуба . Этот момент привел к стычке.

« как-то не по-человечески себя повел, когда пошел в стык с Шестеркиным. Это негодяйство полное, он шел специально ногу выбивать Игорю, чуть не убил.

Непонятно, зачем так делать. Воспитание не очень хорошее, значит. Андрей – игрок с большой буквы, но такие мерзкие поступки его не красят», – сказал двукратный олимпийский чемпион .