Есмантович о Федотове: «Что-то его не дисквалифицировали на 3 года в США. Но чего ожидать от людей, которые пытаются влиять на наш хоккей? Мы будем защищать репутацию ЦСКА и России в суде»

Игорь Есмантович прокомментировал дисквалификацию Ивана Федотова со стороны ИИХФ.

Федерация хоккея России ранее была оштрафована ИИХФ на 1 миллион швейцарских франков за участие голкипера в сезоне КХЛ-2023/24. Вратарь играл за ЦСКА.

Международная федерация хоккея на три года отстранила голкипера от участия во всех турнирах, включая Олимпиаду. Федотов может играть за «Филадельфию», так как находится вне юрисдикции .

Международная федерация хоккея также продлила запрет на международные трансферы в ЦСКА еще на два года.

«Конечно, неприятно, что его дисквалифицировали. Думаю, тоже. Но что мы еще ожидали от людей, которые пытаются влиять на наш хоккей? Что-то Федотова не дисквалифицировали на три года в Америке.

А дисквалифицировали на три года в ЦСКА и в России. Мы в судебных тяжбах. Наше дело правое, и мы будем защищать репутацию ЦСКА и России», – заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович.