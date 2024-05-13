Есмантович о Федотове: «Что-то его не дисквалифицировали на 3 года в США. Но чего ожидать от людей, которые пытаются влиять на наш хоккей? Мы будем защищать репутацию ЦСКА и России в суде»
Игорь Есмантович прокомментировал дисквалификацию Ивана Федотова со стороны ИИХФ.
Федерация хоккея России ранее была оштрафована ИИХФ на 1 миллион швейцарских франков за участие голкипера в сезоне КХЛ-2023/24. Вратарь играл за ЦСКА.
Международная федерация хоккея на три года отстранила голкипера от участия во всех турнирах, включая Олимпиаду. Федотов может играть за «Филадельфию», так как НХЛ находится вне юрисдикции ИИХФ.
Международная федерация хоккея также продлила запрет на международные трансферы в ЦСКА еще на два года.
«Конечно, неприятно, что его дисквалифицировали. Думаю, Ивану тоже. Но что мы еще ожидали от людей, которые пытаются влиять на наш хоккей? Что-то Федотова не дисквалифицировали на три года в Америке.
А дисквалифицировали на три года в ЦСКА и в России. Мы в судебных тяжбах. Наше дело правое, и мы будем защищать репутацию ЦСКА и России», – заявил президент ЦСКА Игорь Есмантович.