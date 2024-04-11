Хоккеисты «Коламбуса» Годро и Веренски сыграют за сборную США на ЧМ-2024

Теги Коламбус Сборная США по хоккею НХЛ Сборная Латвии по хоккею ЧМ по хоккею Джонни Годро Элвис Мерзликин Зак Веренски Хоккей

Зак Веренски и Джонни Годро сыграют за сборную США на ЧМ-2024.

Защитник и нападающий, выступающие за «Коламбус», согласились сыграть на чемпионате мира в составе национальной сборной США.

В этом сезоне Зак Веренски провел 67 матча в чемпионате НХЛ и набрал 52 (9+43) очка. В активе Джонни Годро 59 (11+48) баллов в 78 играх.

Вратарь «Блю Джекетс» Элвис Мерзликин, вероятно, выступит за сборную Латвии. В этом сезоне голкипер сыграл 41 матч, одержал 15 побед, пропуская в среднем 3,45 шайбы и отражая 89,7% бросков.

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году состоится в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.

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