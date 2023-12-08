Плющев про 1500 очков Овечкина в НХЛ: «Серьезный рубеж. Но главные достижения хоккеиста – победы на ОИ, ЧМ, Кубок Стэнли. Все остальные – страницы биографии»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой Вашингтон Кубок Стэнли Владимир Плющев Александр Овечкин НХЛ ЧМ по хоккею олимпийский хоккейный турнир Р-Спорт Хоккей

Владимир Плющев высказался о достижении Овечкиным отметки 1500 очков в НХЛ.

Форвард отметился передачей в матче с «Далласом» (4:5 Б). В активе 38-летнего капитана «Вашингтона» Александра Овечкина стало 1500 (827+673) баллов в 1370 играх за карьеру в рамках регулярок НХЛ.

«Это, конечно, серьезный рубеж персонально для Александра. И определенный момент, который подтверждает то, что он не просто так кушает свой тяжелый хоккейный хлеб.

Но тем не менее Саша сам как-то говорил, что не гонится за этими результатами и не стремится кому-то что-то доказывать. Он просто играет за свою команду, приносит ей пользу и создает условия для того, чтобы она была как можно выше.

Это его личный результат, а мы все в России можем только гордиться Сашей. И сказать, что у нас есть такие игроки, которые могут добиться того, чего не могут многие другие в НХЛ.

Но, на мой взгляд, главные достижения хоккеиста все-таки победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира и выигрыш Кубка Стэнли. А все остальные – это страницы его личной биографии», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

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7 комментариев
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И какие ОИ выиграл Овечкин? Мы чего-то не знаем?
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В этом плане, конечно, достижения Кросби, Маршанда, Бержерона и Тэйвза более весомы. Но и в личных, и командых достижениях очень важно с какими партнерами ты играешь, кто тренирует команду, кто является менеджером и владельцем.
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Ответ VladosParovoz
ЧМ можно вообще вычеркнуть..
Особенно тот , за который "Мерседесы" по 115 т.баксов каждому мультимиллионеру с верху накинули .)))
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Главные достижения по значимости не в том порядке перечислил. Кубок Стэнли, О.И ,Ч.М.
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Ответ _Абырвалг_
Особенно тот , за который "Мерседесы" по 115 т.баксов каждому мультимиллионеру с верху накинули .)))
за тренировку над гномами
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