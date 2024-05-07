Мерзликин, Даугавиньш, Индрашис вошли в состав Латвии на ЧМ-2024

Теги Коламбус НХЛ Сборная Латвии по хоккею Каспарс Даугавиньш ЧМ по хоккею Роберт Букартс Оскар Цибульскис Кристерс Гудлевскис Микс Индрашис Элвис Мерзликин Рихард Букартс Ралфс Фрейбергс Янис Якс Родриго Аболс Карлис Чуксте Кристапс Зиле Эдуардс Тралмакс Оскар Батня Робертс Мамчицс Арвилс Бергманис Эрик Витолс Мартинс Лавиньш Феликс Гаварс Харальдс Эгле Хоккей

Элвис Мерзликин сыграет за сборную Латвии на ЧМ-2024.

30-летний вратарь «Коламбуса» вошел в окончательный состав команды, которая сыграет на турнире в Чехии.

Вратари: Элвис Мерзликин, Кристерс Гудлевскис, Эрик Витолс.

Защитники: Оскар Цибульскис, Ралфс Фрейбергс, Янис Якс, Робертс Мамчицс, Кристапс Зиле, Карлис Чуксте, Арвилс Бергманис, Маркус Комулс.

Нападающие: Каспарс Даугавиньш, Роберт Букартс, Микс Индрашис, Рихард Букартс, Оскар Батня, Родриго Аболс, Харальдс Эгле, Мартиньш Дзиеркалс, Эдуардс Тралмакс, Ренарс Крастенбергс, Райвис Янсонс, Феликс Гаварс, Мартиньш Лавиньш, Данс Лочмелис.

Чемпионат мира-2024 пройдет с 10 по 26 мая.

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2 комментария
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Даже топовый Шиловс не приедет походу, ну из этих за Кристансом Ансонсом интересно будет понаблюдать,.
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Ответ Некит Нестеров
Даже топовый Шиловс не приедет походу, ну из этих за Кристансом Ансонсом интересно будет понаблюдать,.
Если только Ванкувер не вылетит из плова... Хотя да, все три места для воротчиков забиты. Жаль.
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