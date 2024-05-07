Мерзликин, Даугавиньш, Индрашис вошли в состав Латвии на ЧМ-2024

Элвис Мерзликин сыграет за сборную Латвии на ЧМ-2024.

30-летний вратарь «Коламбуса» вошел в окончательный состав команды, которая сыграет на турнире в Чехии.

Вратари: Элвис Мерзликин, Кристерс Гудлевскис, Эрик Витолс.

Защитники: Оскар Цибульскис, Ралфс Фрейбергс, Янис Якс, Робертс Мамчицс, Кристапс Зиле, Карлис Чуксте, Арвилс Бергманис, Маркус Комулс.

Нападающие: Каспарс Даугавиньш, Роберт Букартс, Микс Индрашис, Рихард Букартс, Оскар Батня, Родриго Аболс, Харальдс Эгле, Мартиньш Дзиеркалс, Эдуардс Тралмакс, Ренарс Крастенбергс, Райвис Янсонс, Феликс Гаварс, Мартиньш Лавиньш, Данс Лочмелис.

Чемпионат мира-2024 пройдет с 10 по 26 мая.