Силаев про ЕГЭ: «Родители говорили: «Антон, ты либо учишься, либо играешь в хоккей». Буду сдавать обществознание, базовую математику и русский, стараюсь готовиться в свободное время»

Антон Силаев рассказал о нюансах подготовки к сдаче ЕГЭ.

18-летний защитник является одним из фаворитов драфта НХЛ-2024, который пройдет 28 и 29 июня.

– Ты рассказывал, что в какой-то момент у тебя начались проблемы с учебой и пришлось разговаривать о них с твоими учителями.

– Да, учителя общались с Игорем Николаевичем. Была хорошая беседа с моим классным руководителем и директором школы. Сейчас уже все нормально. Буду сдавать на ЕГЭ обществознание, базовую математику и русский. Когда появляется свободное время, то сразу стараюсь готовиться и что-то решать по мере поступления.

Любой профессиональный спортсмен скажет: либо спорт, либо учеба. Отец с мамой всегда говорили: «Антон, ты либо учишься, либо играешь в хоккей». У меня постоянно сидели эти слова в голове. Но когда начал играть в ЮХЛ и , то старался совмещать все, чтобы не оставаться дураком, – сказал защитник « » .