Силаев о любимом типаже защитников: «Хедман из «Тампы». Я с ним не общался, но он мне передавал привет и пожелал удачи»

Теги Торпедо Тампа-Бэй НХЛ Игорь Ларионов Виктор Хедман КХЛ Алексей Дементьев Матч ТВ Антон Силаев Хоккей

Антон Силаев рассказал, как относится к скаутским рейтингам перед драфтом НХЛ.

Защитник «Торпедо» занял первое место в рейтинге скаутского бюро НХЛ среди европейских игроков.

– Вас удивляет свое высокое положение в рейтингах перед драфтом?

– Во всех списках бывает по‑разному. Где‑то высоко ставят, где‑то ниже. Я говорил с Игорем Николаевичем Ларионовым насчет этих рейтингов. Он все объяснил и дал понять: это только предварительно. До самого драфта может многое измениться. Поэтому впереди много работы над своим катанием, техникой, игровым мышлением. На эти списки мы не смотрим, а работаем дальше.

– У вас контракт с «Торпедо» до 2026 года. Вы видите себя еще два сезона в КХЛ? Какие цели?

– Нужно становиться лидером в «Торпедо». Крепчать, с каждым годом быть только лучше.

– Вокруг вас большой ажиотаж? Куча скаутов?

– В выходные дни мне звонят, присылают анкеты, просят заполнить. Я со всеми общаюсь. Ко всем открыт. Я к этому был готов, и спокойно к такому отношусь.

– Правда, что к вам проявляют интерес все 32 клуба НХЛ?

– Разговоры идут через агента Алексея Дементьева, но часть клубов уже со мной на связи. Просят анкеты заполнять. Это обычная практика, к которой я уже привык.

– Силовые приемы – ваша коронка? Или предпочитаете не размениваться на хиты?

– Я отталкиваюсь от самих игроков соперника. Где‑то можно клюшкой сыграть, отбирая шайбу, а где‑то лучше в тело. Я как высокий защитник с хорошим катанием должен этим пользоваться. Если не идут очки, ты должен хорошо играть в обороне, помогая этим своей команде.

– Кто ваш любимый типаж среди известных защитников?

– Виктор Хедман из «Тампы». Я с ним не общался, но он мне передавал привет и пожелал удачи, – сказал Силаев. 

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6 комментариев
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Ответ icey_punk
Какие-то не патриотичные проспекты растут. у одного Макар, у другого Хедман. Вот раньше поколение помню восхищалось Прошкиным или Никулиным
Заорал
+4
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+3
Ответ icey_punk
Какие-то не патриотичные проспекты растут. у одного Макар, у другого Хедман. Вот раньше поколение помню восхищалось Прошкиным или Никулиным
Ну вы нашли звёзд ёпта!
+2
0
+2
Какие-то не патриотичные проспекты растут. у одного Макар, у другого Хедман. Вот раньше поколение помню восхищалось Прошкиным или Никулиным
+4
-4
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Хедман это неплохо… Будь самим собой!
0
0
0
Физиологически Силаев и Хедман похожи. Не удивительно что Ларионов советовал Антону следить за игрой Виктора. Хедман один из лучших защитников мира, лучшее катание, игра клюшкой, выбор позиции, продвижение шайбы, видение площадки, чтение игры, и нервы крепкие. Силаев катается очень неплохо для своих габаритов, и в остальных аспектах видно большую перспективу. 2-3 года в Торпедо, окрепнуть в плэй-офф, прокачать оборонительные навыки, может стать топ-защитником.
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Ответ icey_punk
Какие-то не патриотичные проспекты растут. у одного Макар, у другого Хедман. Вот раньше поколение помню восхищалось Прошкиным или Никулиным
Прошкин и Никулин - это ещё ладно. ведь была ещё пара Маленьких - Селуянов!!! кстати, на слух звучало как "маленьких силуянов". я ещё всё время думал, что это за силуяны такие? почему они маленькие? и где большие?
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