Силаев о любимом типаже защитников: «Хедман из «Тампы». Я с ним не общался, но он мне передавал привет и пожелал удачи»
Антон Силаев рассказал, как относится к скаутским рейтингам перед драфтом НХЛ.
Защитник «Торпедо» занял первое место в рейтинге скаутского бюро НХЛ среди европейских игроков.
– Вас удивляет свое высокое положение в рейтингах перед драфтом?
– Во всех списках бывает по‑разному. Где‑то высоко ставят, где‑то ниже. Я говорил с Игорем Николаевичем Ларионовым насчет этих рейтингов. Он все объяснил и дал понять: это только предварительно. До самого драфта может многое измениться. Поэтому впереди много работы над своим катанием, техникой, игровым мышлением. На эти списки мы не смотрим, а работаем дальше.
– У вас контракт с «Торпедо» до 2026 года. Вы видите себя еще два сезона в КХЛ? Какие цели?
– Нужно становиться лидером в «Торпедо». Крепчать, с каждым годом быть только лучше.
– Вокруг вас большой ажиотаж? Куча скаутов?
– В выходные дни мне звонят, присылают анкеты, просят заполнить. Я со всеми общаюсь. Ко всем открыт. Я к этому был готов, и спокойно к такому отношусь.
– Правда, что к вам проявляют интерес все 32 клуба НХЛ?
– Разговоры идут через агента Алексея Дементьева, но часть клубов уже со мной на связи. Просят анкеты заполнять. Это обычная практика, к которой я уже привык.
– Силовые приемы – ваша коронка? Или предпочитаете не размениваться на хиты?
– Я отталкиваюсь от самих игроков соперника. Где‑то можно клюшкой сыграть, отбирая шайбу, а где‑то лучше в тело. Я как высокий защитник с хорошим катанием должен этим пользоваться. Если не идут очки, ты должен хорошо играть в обороне, помогая этим своей команде.
– Кто ваш любимый типаж среди известных защитников?
– Виктор Хедман из «Тампы». Я с ним не общался, но он мне передавал привет и пожелал удачи, – сказал Силаев.