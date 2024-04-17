Силаев о любимом типаже защитников: «Хедман из «Тампы». Я с ним не общался, но он мне передавал привет и пожелал удачи»

Антон Силаев рассказал, как относится к скаутским рейтингам перед драфтом НХЛ.

Защитник «Торпедо» занял первое место в рейтинге скаутского бюро НХЛ среди европейских игроков.

– Вас удивляет свое высокое положение в рейтингах перед драфтом?

– Во всех списках бывает по‑разному. Где‑то высоко ставят, где‑то ниже. Я говорил с Игорем Николаевичем Ларионовым насчет этих рейтингов. Он все объяснил и дал понять: это только предварительно. До самого драфта может многое измениться. Поэтому впереди много работы над своим катанием, техникой, игровым мышлением. На эти списки мы не смотрим, а работаем дальше.

– У вас контракт с «Торпедо» до 2026 года. Вы видите себя еще два сезона в ? Какие цели?

– Нужно становиться лидером в « ». Крепчать, с каждым годом быть только лучше.

– Вокруг вас большой ажиотаж? Куча скаутов?

– В выходные дни мне звонят, присылают анкеты, просят заполнить. Я со всеми общаюсь. Ко всем открыт. Я к этому был готов, и спокойно к такому отношусь.

– Правда, что к вам проявляют интерес все 32 клуба ?

– Разговоры идут через агента , но часть клубов уже со мной на связи. Просят анкеты заполнять. Это обычная практика, к которой я уже привык.

– Силовые приемы – ваша коронка? Или предпочитаете не размениваться на хиты?

– Я отталкиваюсь от самих игроков соперника. Где‑то можно клюшкой сыграть, отбирая шайбу, а где‑то лучше в тело. Я как высокий защитник с хорошим катанием должен этим пользоваться. Если не идут очки, ты должен хорошо играть в обороне, помогая этим своей команде.

– Кто ваш любимый типаж среди известных защитников?

– Виктор Хедман из « ». Я с ним не общался, но он мне передавал привет и пожелал удачи, – сказал Силаев.