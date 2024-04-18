Ларионов о дисквалификации Артамонова за непристойный жест: «Я бы дал не один матч, а пять, чтобы на всю жизнь запомнить урок. Мы еще поговорим на эту тему»
Игорь Ларионов высказался о дисквалификации Никиты Артамонова в МХЛ.
5 апреля спортивно‑дисциплинарный комитет Olimpbet МХЛ дисквалифицировал форварда «Чайки» Артамонова на один матч за демонстрацию непристойного жеста после победного гола в игре полуфинала с «Локо».
«Что касается Артамонова, его выходка, которая была… Не знаю, почему лига дала дисквалификацию на один матч. Я бы дал ему не один матч, а пять, чтобы на всю жизнь запомнить этот урок. Я уж не стал вмешиваться.
Но когда прислали видео, первая мысль была связаться с КХЛ или МХЛ и попросить более строгое наказание. Но мы еще поговорим на эту тему, я ему еще вспомню это.
Такие вещи в нашем присутствии не должны происходить. Надо еще подшлифовать, поправить ему голову. А так – парень хороший», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
А там либо перевоспитали бы, либо споили))