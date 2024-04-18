Ларионов о дисквалификации Артамонова за непристойный жест: «Я бы дал не один матч, а пять, чтобы на всю жизнь запомнить урок. Мы еще поговорим на эту тему»

Теги Торпедо дисквалификации Игорь Ларионов КХЛ МХЛ Чайка Матч ТВ Никита Артамонов Хоккей

Игорь Ларионов высказался о дисквалификации Никиты Артамонова в МХЛ.

5 апреля спортивно‑дисциплинарный комитет Olimpbet МХЛ дисквалифицировал форварда «Чайки» Артамонова на один матч за демонстрацию непристойного жеста после победного гола в игре полуфинала с «Локо».

«Что касается Артамонова, его выходка, которая была… Не знаю, почему лига дала дисквалификацию на один матч. Я бы дал ему не один матч, а пять, чтобы на всю жизнь запомнить этот урок. Я уж не стал вмешиваться.

Но когда прислали видео, первая мысль была связаться с КХЛ или МХЛ и попросить более строгое наказание. Но мы еще поговорим на эту тему, я ему еще вспомню это.

Такие вещи в нашем присутствии не должны происходить. Надо еще подшлифовать, поправить ему голову. А так – парень хороший», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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9 комментариев
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Звездную болезнь нужно лечить а то карьера может быстро закончиться.
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Во времена Ларионова сразу бы выговор влепили бы по комсомольской линии, отстранили бы от команды и отправили бы на завод в цех в рабочий коллектив на перевоспитание.
А там либо перевоспитали бы, либо споили))
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+6
Ответ Al561
Во времена Ларионова сразу бы выговор влепили бы по комсомольской линии, отстранили бы от команды и отправили бы на завод в цех в рабочий коллектив на перевоспитание. А там либо перевоспитали бы, либо споили))
Всё проще: ветеранчики бы по жопе надавали и всё.
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Да зазвездился парень, это видно, надо бы остудить его
+1
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Пахан отучит такие жесты показывать))
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Правильно говорит, такое показывать в таком возрасте это ужас
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А что он показал ?
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Ответ Магомед Саид Амирханов
А что он показал ?
Показал, что натянули всех. При этом забил не он и в эпизоде он не участвовал.
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