Ларионов о дисквалификации Артамонова за непристойный жест: «Я бы дал не один матч, а пять, чтобы на всю жизнь запомнить урок. Мы еще поговорим на эту тему»

Игорь Ларионов высказался о дисквалификации Никиты Артамонова в МХЛ.

5 апреля спортивно‑дисциплинарный комитет Olimpbet МХЛ дисквалифицировал форварда «Чайки» на один матч за демонстрацию непристойного жеста после победного гола в игре полуфинала с «Локо».

«Что касается Артамонова, его выходка, которая была… Не знаю, почему лига дала дисквалификацию на один матч. Я бы дал ему не один матч, а пять, чтобы на всю жизнь запомнить этот урок. Я уж не стал вмешиваться.

Но когда прислали видео, первая мысль была связаться с или МХЛ и попросить более строгое наказание. Но мы еще поговорим на эту тему, я ему еще вспомню это.

Такие вещи в нашем присутствии не должны происходить. Надо еще подшлифовать, поправить ему голову. А так – парень хороший», – сказал главный тренер « » .