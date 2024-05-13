Никитин о 0-4 в финале: «Масло масляное, которое лили «Локомотиву» по ушам, снизило градус мотивации. Нужно выходить с чувством опасности, чего у нас не было»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин рассказал о причинах поражения «Локомотива» в финале плей-офф.

В решающей серии Кубка Гагарина ярославцы уступили «Металлургу» со счетом 0-4. Команда забросила 3 шайбы за 4 игры. 

– Как считаете, действительно ли «Локомотиву» где-то не хватило креативных нападающих? Уж больно мало команда забивала в финале.

– Тема взаимосвязана. Она же не только в финале, а в течение всего сезона была и есть, мы пытаемся ее решить. Это звенья одной цепи. Когда ты не сфокусирован на 100%, то, как правило, соперник может этим пользоваться и вскрывать твои проблемы.

До финала мы не испытывали проблем с результативностью. Тогда команда находилась в мотивационном тонусе. Не могу сказать, что мы недонастроились, просто масло масляное, которое лили нам по ушам, снизило градус. Этого было достаточно, чтобы все наши старые проблемы выскочили.

Нужно отдать должное Магнитогорску, команда терпеливо сыграла в обороне, вратарь провел лучшие игры.

– Согласны, что на «Локомотив» оказывалось серьезное давление, так как едва ли не все прогнозировали победу ярославцев?

– Я не думаю, что это именно то, что сильно давило на ребят, проблема заключалась не в давлении. Она в том, что слишком много «масла» было. Финал – это отдельное соревнование, очень короткое. Перестроиться можно, но все уже зависит не только от тебя.

Против тебя играет сильный, мотивированный и удачливый соперник, в финале по-другому ты не окажешься. Нужно выходить на лед в каждой игре с чувством опасности, которого у нас не было, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

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8 комментариев
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Ответ Владимир
Разин знал что долго отдыхать нельзя! Уверен это его тактический ход семь матчей с Авто!!
Угу, поэтому слил матч в Екатеринбурге, ведя 3—0 сказал, "Ребята, давайте сольем сегодня, чтобы Локо подольше отдыхал) Итак стало в серии не 4—1,а 4—3.Думаю Разин ничего такого не делал, он не играет в такие игры, да и опасно играть 7матч с таким мощным Авто, тот матч с 3—0проиграл сам Металлург, вот и все. "
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Ответ Владислав Григорьев
Масло то какое:подсолнечное или сливочное?Хватит отговорок,если проиграли,то признайтесь в этом))
Так а где он отговаривается-то? Он отдал же должное Магнитогорску, заслуженно победили, никто не спорит вообще.
Человек анализирует причины неудачного финала в интервью, а вы говорите, что он проигрыш не признает, чушь какая-то))
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Игорь Никитин, оказывается, не понимает выражение "масло масляное"...
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Просто слабее оказались. Пауза была 10 дней, но проиграли 4 матча подряд, было время вернуть тонус, если дело было в нём.
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Ответ Владислав Григорьев
Масло то какое:подсолнечное или сливочное?Хватит отговорок,если проиграли,то признайтесь в этом))
Когда 0-4, отмазки вообще смешно выглядят.
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