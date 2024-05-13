Никитин о 0-4 в финале: «Масло масляное, которое лили «Локомотиву» по ушам, снизило градус мотивации. Нужно выходить с чувством опасности, чего у нас не было»

Игорь Никитин рассказал о причинах поражения «Локомотива» в финале плей-офф.

В решающей серии Кубка Гагарина ярославцы уступили «Металлургу» со счетом 0-4. Команда забросила 3 шайбы за 4 игры.

– Как считаете, действительно ли «Локомотиву» где-то не хватило креативных нападающих? Уж больно мало команда забивала в финале.

– Тема взаимосвязана. Она же не только в финале, а в течение всего сезона была и есть, мы пытаемся ее решить. Это звенья одной цепи. Когда ты не сфокусирован на 100%, то, как правило, соперник может этим пользоваться и вскрывать твои проблемы.

До финала мы не испытывали проблем с результативностью. Тогда команда находилась в мотивационном тонусе. Не могу сказать, что мы недонастроились, просто масло масляное, которое лили нам по ушам, снизило градус. Этого было достаточно, чтобы все наши старые проблемы выскочили.

Нужно отдать должное Магнитогорску, команда терпеливо сыграла в обороне, вратарь провел лучшие игры.

– Согласны, что на «Локомотив» оказывалось серьезное давление, так как едва ли не все прогнозировали победу ярославцев?

– Я не думаю, что это именно то, что сильно давило на ребят, проблема заключалась не в давлении. Она в том, что слишком много «масла» было. Финал – это отдельное соревнование, очень короткое. Перестроиться можно, но все уже зависит не только от тебя.

Против тебя играет сильный, мотивированный и удачливый соперник, в финале по-другому ты не окажешься. Нужно выходить на лед в каждой игре с чувством опасности, которого у нас не было, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.