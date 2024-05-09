«Разин – лучший тренер КХЛ, а Козырев – прорыв прошлого сезона. Двух мнений быть не должно». Канарейкин о претендентах на приз КХЛ

Теги Металлург Мг Локомотив Северсталь Федор Канарейкин Игорь Никитин Андрей Козырев КХЛ Андрей Разин Хоккей

Федор Канарейкин оценил шансы претендентов на приз лучшему тренеру сезона в КХЛ.

В тройку финалистов попали Андрей Козырев («Северсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).

«Здесь двух, трех мнений быть не должно. Разин – лучший тренер КХЛ, а Козырев – прорыв прошлого сезона. Это престижный приз, сам получал такую награду, когда работал.

Козырев показывает хорошую работу в «Северстали» – команда прогрессирует. Завоевать Кубок Гагарина – большой показатель тренерской работы, но в сравнении, например, необязательно, чтобы команда стала чемпионом.

Разин, конечно, показал все качества: стал чемпионом, продемонстрировал свою квалификацию. Но скажу так, что работа Козырева тоже на поверхности.

У него как раз группа игроков ушла за Разиным, но «Северсталь» была на плаву и держала уровень», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.

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