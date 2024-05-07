Козырев, Никитин, Разин – номинанты на приз лучшему тренеру сезона КХЛ

КХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24.

В тройку претендентов на приз попали (« »), («Локомотив») и («Металлург»).

«Северсталь» под руководством Козырева провела 70 матчей с учетом плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ и одержала 35 побед. В свой первый полноценный сезон в качестве главного тренера Козырев вышел в плей-офф с пятого места Западной конференции.

« » при Никитине провел 88 матчей в сезоне-2023/24 и одержал 57 побед. В прошедшем сезоне Никитин стал третьим тренером, сыгравшим в четырех финалах Кубка Гагарина и третьим тренером по победам в плей-офф. «Локомотив» впервые за 15 лет сыграл в финале плей-офф КХЛ.

«Металлург» под руководством Разина одержал 60 побед в 91 матче. В свой 8-й сезон в КХЛ Разин впервые смог одержать победу в серии плей-офф. Он привел «Металлург» к третьему Кубку Гагарина в истории клуба.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая.