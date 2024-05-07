Козырев, Никитин, Разин – номинанты на приз лучшему тренеру сезона КХЛ

Теги Металлург Мг Локомотив Северсталь рейтинги Игорь Никитин Андрей Козырев КХЛ Андрей Разин Хоккей

КХЛ объявила номинантов на приз лучшему тренеру сезона-2023/24.

В тройку претендентов на приз попали Андрей КозыревСеверсталь»), Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Разин («Металлург»).

«Северсталь» под руководством Козырева провела 70 матчей с учетом плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ и одержала 35 побед. В свой первый полноценный сезон в качестве главного тренера Козырев вышел в плей-офф с пятого места Западной конференции. 

«Локомотив» при Никитине провел 88 матчей в сезоне-2023/24 и одержал 57 побед. В прошедшем сезоне Никитин стал третьим тренером, сыгравшим в четырех финалах Кубка Гагарина и третьим тренером по победам в плей-офф. «Локомотив» впервые за 15 лет сыграл в финале плей-офф КХЛ.

«Металлург» под руководством Разина одержал 60 побед в 91 матче. В свой 8-й сезон в КХЛ Разин впервые смог одержать победу в серии плей-офф. Он привел «Металлург» к третьему Кубку Гагарина в истории клуба.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 13 мая.

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9 комментариев
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Как это без Ротенберга?)
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Жамнов: "Ну да, ну да, пошёл я нахер"
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Братья Заварухины тоже в шоке.
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Завтра ждём интервью Ротенберга о том, что он больше заслужил.
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Жамнов очень большую работу провел.
И с 12-ым бюджетом в Лиге добился такого прогресса.
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Эм, ок, Козырев хорошо поработал с теми, кто остался в Череповце, но прям в тройке? Или это бонус за запоминающуюся внешность?
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Почему нет Ларионова? А так без вопросов Разин в первы же сезон с командой и сразу кубок!! Он очень хороший стратег! Я уверен семь матчей с Авто это его задумка была он знал что Локо долго отдыхает! А так бы прошли авто в серии 4-2!!
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Ответ Денис
Братья Заварухины тоже в шоке.
Кнч одного уже раскусили,уволили следующий на очереди
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Ответ Дима Миронов
Кнч одного уже раскусили,уволили следующий на очереди
А что там было? Я что-то не в курсе этого момента?
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