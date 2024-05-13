Никитин о «Локомотиве» и 0-4 в финале Кубка Гагарина: «Я не смог сохранить команду в тонусе за эти 10 дней паузы. Не справился, это больше всего раздражает»

Теги Металлург Мг Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин высказался о поражении «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.

Ярославский клуб уступил «Металлургу» в решающей серии со счетом 0-4. 

У «Локомотива» была более длинная пауза перед финалом после 4-0 в серии с «Трактором» в полуфинале, так как магнитогорцы сыграли 7 матчей с «Автомобилистом». 

«Не могу сказать, что все уже проанализировано, процесс идет. Тщательный анализ очень важен, нужно развиваться дальше и понимать, за счет чего ты выигрываешь и проигрываешь.

Сейчас ты смотришь на эти вещи, когда уже знаешь результат, поэтому отталкиваешься от того, что ты уже осознаешь, как все закончилось. Все это не так просто. Есть то, что не получилось.

Понимаю, что я не смог сохранить команду в тонусе за эти 10 дней паузы. Мы находились не в лучшем эмоциональном и мотивационном состоянии. Здесь я не справился, меня это больше всего раздражает», – сказал главный тренер «Локомотива». 

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4 комментария
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Здоровая самокритика.
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Усиление атаки будет?
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Ответ Ми Ша
Как же рядом эти два слова тонус и анус
Ты видимо большой спец в анусах?
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