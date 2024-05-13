Задоров толкнул Макдэвида в спину и сбил с ног после завершения 3-го матча серии «Ванкувера» и «Эдмонтона»

Никита Задоров толкнул Коннора Макдэвида после завершения 3-го матча серии.

«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» в плей-офф НХЛ (4:3, 2-1 в серии).

После финальной сирены за воротами «Кэнакс» повздорили защитник «косаток» Карсон Соуси и капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид.

Задоров подъехал к канадцу сзади и толкнул его в спину, после чего тот стал падать. Почти одновременно с этим Соуси нанес ему удар клюшкой.

Последовала небольшая стычка, по итогам которой судьи внесли в протокол только малый штраф для Соуси.

Ранее в матче российский защитник «Ванкувера» получил малый штраф за фол против Макдэвида. Коннор впервые в этом плей-офф завершил матч без набранных очков.

Задоров отправил Эвандера Кэйна на скамейку «Эдмонтона» в 3-м матче серии, применив силовой прием