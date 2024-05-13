Задоров толкнул Макдэвида в спину и сбил с ног после завершения 3-го матча серии «Ванкувера» и «Эдмонтона»
Никита Задоров толкнул Коннора Макдэвида после завершения 3-го матча серии.
«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» в плей-офф НХЛ (4:3, 2-1 в серии).
После финальной сирены за воротами «Кэнакс» повздорили защитник «косаток» Карсон Соуси и капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид.
Задоров подъехал к канадцу сзади и толкнул его в спину, после чего тот стал падать. Почти одновременно с этим Соуси нанес ему удар клюшкой.
Последовала небольшая стычка, по итогам которой судьи внесли в протокол только малый штраф для Соуси.
Ранее в матче российский защитник «Ванкувера» получил малый штраф за фол против Макдэвида. Коннор впервые в этом плей-офф завершил матч без набранных очков.
Задоров отправил Эвандера Кэйна на скамейку «Эдмонтона» в 3-м матче серии, применив силовой прием
Задорову надо бы успокоиться, а то всякие Кейны его из штрафбокса выпускать не будут. А большинство для нефти в этой серии - единственный шанс
Не та ситуация, чтобы встревать в разговор 2 людей
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Т.е. не только Коул за Эдмонтон играет, но и Соуси, как оказалось? Да ещё при этом коварно лупит партнёра по команде?)))
точнее, на пару с Коулом засланцы)))
На льду он ведет себя плохо, а в этом эпизоде максимально отвратительно. Стремный тип.