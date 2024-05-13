Задоров толкнул Макдэвида в спину и сбил с ног после завершения 3-го матча серии «Ванкувера» и «Эдмонтона»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Никита Задоров Коннор Макдэвид Карсон Соуси Хоккей

Никита Задоров толкнул Коннора Макдэвида после завершения 3-го матча серии.

«Ванкувер» обыграл «Эдмонтон» в плей-офф НХЛ (4:3, 2-1 в серии). 

После финальной сирены за воротами «Кэнакс» повздорили защитник «косаток» Карсон Соуси и капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид. 

Задоров подъехал к канадцу сзади и толкнул его в спину, после чего тот стал падать. Почти одновременно с этим Соуси нанес ему удар клюшкой. 

Последовала небольшая стычка, по итогам которой судьи внесли в протокол только малый штраф для Соуси. 

Ранее в матче российский защитник «Ванкувера» получил малый штраф за фол против Макдэвида. Коннор впервые в этом плей-офф завершил матч без набранных очков

Задоров отправил Эвандера Кэйна на скамейку «Эдмонтона» в 3-м матче серии, применив силовой прием

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21 комментарий
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А если серьезно - эпизод так себе смотрелся. Одновременно хитнуть клюшками по спине и в челюсть с двух сторон - так себе фейрплей. Даже с учётом того, что за дело.
Задорову надо бы успокоиться, а то всякие Кейны его из штрафбокса выпускать не будут. А большинство для нефти в этой серии - единственный шанс
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+9
Карсон Соуси 196 см и 94 кг, нашёл кого защищать от Макди.
Не та ситуация, чтобы встревать в разговор 2 людей
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+9
Ответ LazyScouser
Единственный русский, который не боится говорить правду. Респект Задорову.
Не боится говорить не правду, а своё личное мнение. Не надо путать.
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-5
+9
Он бессмертный, что ли?). Безумству храбрых поём мы песню.
+10
-3
+7
Ответ LazyScouser
Единственный русский, который не боится говорить правду. Респект Задорову.
Так не боится, что закрыл комментарии в инстаграме после известного случая 😂😂😂
+5
0
+5
Типичная стычка для РО, где после финальной сирены прессануть соперника (да еще и лидера, если повезет) в порядке вещей. Будь на месте Задорова другой защитник Ванков, скорее всего, было бы тоже самое.
+3
0
+3
Эвандер Кейн, человека надо вызвать на беседу)
+2
0
+2
Ответ Вадим Сидоров
Эвандер Кейн, человека надо вызвать на беседу)
Кейна он отдохнуть отвез на скамейку
+2
0
+2
...защитник хозяев Карсон Соуси и капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид
_________________
Т.е. не только Коул за Эдмонтон играет, но и Соуси, как оказалось? Да ещё при этом коварно лупит партнёра по команде?)))
+2
-1
+1
Ответ Sasha831
Ну, в принципе, у Задорова на лице все написано. Нездоровый человек.
Единственный русский, который не боится говорить правду. Респект Задорову.
+16
-15
+1
Я не понял, в ситуации с подножкой чего Никита не хитанул бегунка - там же прям напрашивалось?))
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Ответ BVV
...защитник хозяев Карсон Соуси и капитан «Ойлерс» Коннор Макдэвид _________________ Т.е. не только Коул за Эдмонтон играет, но и Соуси, как оказалось? Да ещё при этом коварно лупит партнёра по команде?)))
Засланец))
точнее, на пару с Коулом засланцы)))
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Ответ Диандерталец
Не боится говорить не правду, а своё личное мнение. Не надо путать.
Ну а разве плохо что он чуть ли не единственный наш хоккеист кто не боится говорить свое мнение?
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Ответ LazyScouser
Единственный русский, который не боится говорить правду. Респект Задорову.
Пусть говорит на здоровье все, что хочет. Это никому не интересно, кроме однопроцентного меньшинства его личных поклонников.

На льду он ведет себя плохо, а в этом эпизоде максимально отвратительно. Стремный тип.
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Ответ curdboy
Я не понял, в ситуации с подножкой чего Никита не хитанул бегунка - там же прям напрашивалось?))
Нельзя. Табу. Священная канадская корова.
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