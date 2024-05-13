Драйзайтль возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 18 очками в 8 играх. Он обошел Макдэвида на 1 балл
Леон Драйзайтль возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 18 очками в 8 играх.
Форвард «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) балла в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (3:4, 1-2), сыграв 29 минут 4 секунды. Его признали третьей звездой встречи.
На счету 28-летнего немца стало 18 (7+11) очков в 8 играх в текущем плей-офф.
Он обошел партнера по команде Коннора Макдэвида (17 в 8, 2+15) в гонке бомбардиров.