Драйзайтль возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 18 очками в 8 играх. Он обошел Макдэвида на 1 балл

Теги рейтинги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль возглавил гонку бомбардиров плей-офф НХЛ с 18 очками в 8 играх.

Форвард «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) балла в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (3:4, 1-2), сыграв 29 минут 4 секунды. Его признали третьей звездой встречи. 

На счету 28-летнего немца стало 18 (7+11) очков в 8 играх в текущем плей-офф.

Он обошел партнера по команде Коннора Макдэвида (17 в 8, 2+15) в гонке бомбардиров.

2 комментария
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По 30 мин играют) совсем больные)
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МакДрайз максимально тащат команду, помогали бы ещё защита с вратарём
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