Генменеджер «Трактора» о назначении Гру: «Сложное решение. Мы познакомились еще после отставки Гатиятулина. Вариантов не было – либо он, либо Заварухин»

Генеральный менеджер «Трактора» рассказал, как выбрал Бенуа Гру главным тренером.

56-летний специалист из Канады был назначен вместо Алексея Заварухина, с которым не продлили контракт.

«Решение было очень сложное. Большая благодарность за прошедший плей-офф – мы все видели и благодарим Алексея Борисовича за проделанную работу. Он был частью сплоченного коллектива, который завоевал бронзовые медали.

Но после окончания сезона была проделана большая работа по анализу, мы приступили к работе по следующему сезону, в том числе, рассмотрели варианты усиления тренерского штаба. За короткое время приняли решение с выбором Бенуа Гру, который поведет нас, надеюсь, к более высоким достижениям, чем у нас есть на данный момент.

Вариантов не было: либо Гру, либо Заварухин. Мы с Бенуа познакомились еще в октябре, когда была отставка Анвара [Гатиятулина]. Думали, нужен ли нам тренер извне, мои коллеги дали пару телефонных номеров, которые я прозвонил. Один [тренер] отказался сразу, а Бен тогда не был готов к этой работе.

Когда сезон закончился, я вернулся к нему. Он сначала скептически воспринял этот вариант, но потом дал положительный ответ», – сказал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.