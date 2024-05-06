Карпухин о Гру в «Тракторе»: «Заварухина жалко. Но раз руководители приняли такое решение, значит, мы должны взять под козырек. Думаю, им тоже все это далось нелегко»

Теги Трактор Алексей Заварухин КХЛ Бенуа Гру Матч ТВ Илья Карпухин Хоккей

Илья Карпухин высказался о назначении Бенуа Гру тренером «Трактора».

Гру сменил Алексея Заварухина, который в минувшем сезоне вывел команду в полуфинал Кубка Гагарина.

– Конечно, я удивился такому решению. С одной стороны, Алексея Борисовича жалко. При нем был хороший результат, он свой, челябинский. С другой – раз руководители приняли такое решение, значит, мы должны взять под козырек.

Думаю, им тоже все это далось нелегко, они скрепя сердце решались. Но если они так видят развитие команды, значит, нам нужно подчиниться и принять. Мы как обычные солдаты должны поверить в эту идею, которую нам предлагают, и делать то, что от нас требуют.

– Общался с новым или старым тренером? Может, кто-то в чат командный писал?

– Да нет, мне только что ребята сказали. И дали рецензию на тренера, сказали, что пришел хороший, системный специалист. В чат никто не писал, – заявил защитник «Трактора» Илья Карпухин.

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