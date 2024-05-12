Лавиолетт о 3:4 с «Каролиной»: «Не думаю, что «Рейнджерс» были не готовы. По моментам 7:6 или 6:6, но у нас были заметные ошибки в обороне»
Питер Лавиолетт высказался о первом поражении «Рейнджерс» в текущем плей-офф.
Клуб из Нью-Йорка уступил «Каролине» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (3:4, 3-1).
После первого периода «Харрикейнс» вели со счетом 3:1.
«Не думаю, что мы были не готовы к игре. По моментам было 7:6 в нашу пользу или 6:6 – примерно в этом районе. Небольшая разница, но когда мы пропускали, были ошибки, которые бросались в глаза.
Мы старались выполнять свою работу в атаке, но в защите в первом периоде были эпизоды, в которых мы могли бы сыграть лучше.
Тем не менее, отставание в счете нас не смутило. Мы вышли на второй период с целью его выиграть, и нам удалось заложить основу для третьего периода», – сказал главный тренер «Рейнджерс».