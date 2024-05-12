Маккиннон набрал 152 очка в этом сезоне с учетом плей-офф. Среди действующих игроков больше было только у Макдэвида

Нэтан Маккиннон набрал 152 очка в этом сезоне с учетом плей-офф.

Форвард « » ассистировал Микко Рантанену при единственной шайбе «Колорадо» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (1:4, 1-2).

В активе 28-летнего канадца 12 (3+9) очков в 8 играх в текущем плей-офф. Всего в сезоне (с учетом регулярки) – 152 (54+98) балла в 90 играх.

превзошел результат из « » в текущем сезоне (151 очко в 86 играх).

Среди действующих игроков лиги больше по итогам сезона в целом набирал только из «Эдмонтона» (173 очка в 94 играх, 2022/23; 156 в 96, 2021/22). В текущем сезоне у него 149 баллов в 83 играх.

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (255 в 98, 1984/85, «Эдмонтон»).