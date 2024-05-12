Маккиннон набрал 152 очка в этом сезоне с учетом плей-офф. Среди действующих игроков больше было только у Макдэвида

Теги Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Нэтан Маккиннон набрал 152 очка в этом сезоне с учетом плей-офф.

Форвард «Колорадо» ассистировал Микко Рантанену при единственной шайбе «Колорадо» в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (1:4, 1-2). 

В активе 28-летнего канадца 12 (3+9) очков в 8 играх в текущем плей-офф. Всего в сезоне (с учетом регулярки) – 152 (54+98) балла в 90 играх. 

Маккиннон превзошел результат Никиты Кучерова из «Тампы» в текущем сезоне (151 очко в 86 играх). 

Среди действующих игроков лиги больше по итогам сезона в целом набирал только Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (173 очка в 94 играх, 2022/23; 156 в 96, 2021/22). В текущем сезоне у него 149 баллов в 83 играх. 

Рекордом лиги владеет Уэйн Гретцки (255 в 98, 1984/85, «Эдмонтон»). 

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7 комментариев
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Гретцки конечно космос. Просто недостижимые цифры.
+6
-1
+5
Ответ Einfach Safari
Тогда был абсолютно другой хоккей)
Если исключить результаты Гретцки и Лемье, то Макдэвиду до повторения лучшего результата среди остальных (174 у Босси) не хватило всего-то 1 балла.
+4
0
+4
Ответ Максим Седов
Гретцки конечно космос. Просто недостижимые цифры.
Тогда был абсолютно другой хоккей)
+4
-2
+2
Никитос оставил эту разборку Макам
+1
0
+1
Ответ Александр Балабанов
Если исключить результаты Гретцки и Лемье, то Макдэвиду до повторения лучшего результата среди остальных (174 у Босси) не хватило всего-то 1 балла.
Мне кажется если изобрести машину времени и отправить в 80ые года Макдэвида и дать ему в партнёры Мессье, Коффи и тд он бы и 300 набрал , причем только в регулярке
0
0
0
Ответ Einfach Safari
Мне кажется если изобрести машину времени и отправить в 80ые года Макдэвида и дать ему в партнёры Мессье, Коффи и тд он бы и 300 набрал , причем только в регулярке
О том и речь. Если бы влияла в первую очередь именно эпоха, а не мощь конкретной династии, то и другие бомбардиры 80-х были бы в космосе для нынешних.
+1
-1
0
Ответ Александр Балабанов
О том и речь. Если бы влияла в первую очередь именно эпоха, а не мощь конкретной династии, то и другие бомбардиры 80-х были бы в космосе для нынешних.
Ну сейчас самый сильный скачок результативности в НХЛ за последние 30 лет, но тогда практически не было европейских игроков, потолка зарплат, вратари-бедняги играли чуть ли не голышом, а в низших звеньях и парах катались мутные челы, которые с трудом на коньках стояли) но даже сейчас стата Коффи, как (полу)защитника или к примеру Берни Николза вызывает лёгкий аxyÑ
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