Юдин о словах Быкова про состав «России 25»: «В сборной игроки десяти клубов КХЛ. СКА, имеющий наибольшее представительство, идет на большие жертвы»

Александр Юдин отреагировал на слова Вячеслава Быкова о «России 25».

Ранее бывший главный тренер сборной России Быков так высказался о составе «России 25»: «Брать игроков только из СКА... Неужели нет других достойных кандидатов из других клубов? Мне кажется это странным».

«Все мы уважаем мнение , но я могу сказать, что с его критикой в адрес формирования сборной команды России на Большой тур я категорически не согласен.

Во-первых, в нынешней сборной представлены игроки десяти клубов . Во-вторых, СКА, имеющий наибольшее представительство, идет на большие жертвы, потому как большее количество игроков может получить травмы.

Во время игры в Туле серьезные повреждения получили и . Последний, как уже сообщили, вынужден был покинуть сборную – слишком серьезную травму он получил.

СКА теряет игроков, жертвуя их ради сборной. При этом наша команда радует болельщиков своей игрой, много забивает, собирает аншлаги на трибунах. Что в этом плохого?» – сказал бывший хоккеист СКА и сборной России Александр Юдин.

Быков о «России 25»: «Брать игроков только из СКА кажется странным. Нас отстранили, приходится работать на перспективу»