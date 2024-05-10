Юдин о словах Быкова про состав «России 25»: «В сборной игроки десяти клубов КХЛ. СКА, имеющий наибольшее представительство, идет на большие жертвы»

Теги СКА травмы Вячеслав Быков Александр Юдин КХЛ Валентин Зыков Чемпионат.com Захар Бардаков сборная России U25 Хоккей

Александр Юдин отреагировал на слова Вячеслава Быкова о «России 25».

Ранее бывший главный тренер сборной России Быков так высказался о составе «России 25»: «Брать игроков только из СКА... Неужели нет других достойных кандидатов из других клубов? Мне кажется это странным».

«Все мы уважаем мнение Вячеслава Быкова, но я могу сказать, что с его критикой в адрес формирования сборной команды России на Большой тур я категорически не согласен.

Во-первых, в нынешней сборной представлены игроки десяти клубов КХЛ. Во-вторых, СКА, имеющий наибольшее представительство, идет на большие жертвы, потому как большее количество игроков может получить травмы.

Во время игры в Туле серьезные повреждения получили Зыков и Бардаков. Последний, как уже сообщили, вынужден был покинуть сборную – слишком серьезную травму он получил.

СКА теряет игроков, жертвуя их ради сборной. При этом наша команда радует болельщиков своей игрой, много забивает, собирает аншлаги на трибунах. Что в этом плохого?» – сказал бывший хоккеист СКА и сборной России Александр Юдин.

Быков о «России 25»: «Брать игроков только из СКА кажется странным. Нас отстранили, приходится работать на перспективу»

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10 комментариев
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Роман Борисович вон уже получил травму головы, да такую, что на всю жизнь похоже
+20
0
+20
Железобетонная логика от бывшего тафгая
+13
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+13
И по этому поводу надо срочно расширить состав ска еще на 15 игроков
+11
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+10
Кому нужна эта сборная и эти игры с Беларусью, прекратите этот цирк, и не нужно будет никем жертвовать! Ромка только развлекается, детина в тренера решил поиграть, все наиграться не может.
Быков прав, отправьте ска полным составом играть с белорусами.
+4
-1
+3
Просто игроки СКА самые скрепные и патриотичные.
+3
-1
+2
"Что в этом плохого"? Да примерно всё. Бардаков не даст соврать
+2
-1
+1
А , Юдин не работает на общественных началах случайно пресс секретарём Главтренера Ска ?
+2
-2
0
Ромка хитрый при плохом старте в сезоне есть отмазка.Играли за сборную,закончили позже всех,устали.....
+1
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0
Ну так прав Быков, получается, чтоб одна команда ничем не жертвовала, чтоб все команды несли одинаковые риски, надо привлекать игроков из клубов равномерно.
А Юдину здоровья, пусть не нервничает и побережет себя, пропущенные удары в голову дают о себе знать))
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