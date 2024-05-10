Юдин о словах Быкова про состав «России 25»: «В сборной игроки десяти клубов КХЛ. СКА, имеющий наибольшее представительство, идет на большие жертвы»
Александр Юдин отреагировал на слова Вячеслава Быкова о «России 25».
Ранее бывший главный тренер сборной России Быков так высказался о составе «России 25»: «Брать игроков только из СКА... Неужели нет других достойных кандидатов из других клубов? Мне кажется это странным».
«Все мы уважаем мнение Вячеслава Быкова, но я могу сказать, что с его критикой в адрес формирования сборной команды России на Большой тур я категорически не согласен.
Во-первых, в нынешней сборной представлены игроки десяти клубов КХЛ. Во-вторых, СКА, имеющий наибольшее представительство, идет на большие жертвы, потому как большее количество игроков может получить травмы.
Во время игры в Туле серьезные повреждения получили Зыков и Бардаков. Последний, как уже сообщили, вынужден был покинуть сборную – слишком серьезную травму он получил.
СКА теряет игроков, жертвуя их ради сборной. При этом наша команда радует болельщиков своей игрой, много забивает, собирает аншлаги на трибунах. Что в этом плохого?» – сказал бывший хоккеист СКА и сборной России Александр Юдин.
Быков о «России 25»: «Брать игроков только из СКА кажется странным. Нас отстранили, приходится работать на перспективу»
Быков прав, отправьте ска полным составом играть с белорусами.
А Юдину здоровья, пусть не нервничает и побережет себя, пропущенные удары в голову дают о себе знать))