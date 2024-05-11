Глава ФХБ о матчах против «России 25»: «Мы соревнуемся с одной из сильнейших команд мира, это бесценный опыт для наших игроков»

Теги Сборная Беларуси по хоккею ФХБ Александр Богданович ТАСС сборная России U25 Хоккей

Президент ФХБ высказался о матчах Беларуси против сборной «России 25».

«Россия 25» обыграла Беларусь в Астане со счетом 6:0, в Омске – 4:0, в Туле – 6:2, в Минске – 4:2.

«Проигрыш расстраивает любого спортсмена, это не может не вызывать каких-то эмоций. Но поражения дают нам возможность двигаться дальше, потому что мы понимаем, где не дорабатываем, к чему надо стремиться.

Может, мы недоработали в плане оценки соперника», – сказал президент Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович.

Богданович рассказал, в чем польза для сборной Беларуси от проведения матчей с россиянами в рамках тура второй год подряд.

«Польза большая – мы соревнуемся с одной из сильнейших команд мира, это бесценный опыт для наших игроков. И для нашей сборной это хорошая возможность проверить себя, посмотреть, что мы из себя представляем, какие у нас есть минусы.

Это экзамен для нашей молодежи, которую мы развивали на протяжении последних лет, и у нас появились новые игроки», – заявил Богданович.

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1 комментарий
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Ну хоть ФХБ признала РОССИЮ 25-сильнейшей командой мира.Как-же приятно Роме это услышать.
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