Максим Семенов: «Казахстан сыграл надежно и правильно в ключевые моменты матча с Францией. Выстояли, когда нужно было»

Теги Максим Семенов Сборная Казахстана по хоккею Сборная Франции по хоккею ЧМ по хоккею Sports – Казахстан Хоккей

Максим Семенов высказался о победе Казахстана в стартовом матче ЧМ-2024.

В игре группового этапа Казахстан обыграл Францию со счетом 3:1.

«В первую очередь Казахстан выиграл благодаря вовремя забитым голам, выстояли, когда нужно было. В целом выделять никого не хочется, все-таки это была командная победа.

Самое главное, что быстро и правильно отреагировали на пропущенную шайбу. Тут же забросили свою шайбу. Также хороший гол забили в меньшинстве. Он был очень важен. Такой гол бьет по психологии соперника.

В ключевые моменты матча Казахстан сыграл надежно и правильно», – сказал бывший защитник сборной Казахстана Максим Семенов.

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