Силантьев об игре «России 25»: «Хороший атакующий хоккей, в стиле «Металлурга»! Надеюсь, в будущем заслужу шанс от сборной, сыграть за нее – моя мечта»

Теги Металлург Мг Сборная России по хоккею с шайбой НХЛ Сборная Беларуси по хоккею Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Кубок Гагарина сборная России U25 Дмитрий Силантьев Хоккей

Дмитрий Силантьев рассказал, что мечтает сыграть за сборную России.

Нападающий стал обладателем Кубка Гагарина-2024 в составе «Металлурга».

– Сейчас отдыхаете?

– Отдыхать не хочется, такая победа в плей-офф дала много сил и эмоций. Стараюсь следить за хоккеем – за сборной России и плей-офф НХЛ.

– Вам только 23 года, вы вписываетесь в формат сборной «России 25»!

– Да, очень хотел бы сыграть в этом туре сборной, с белорусами и казахстанцами. Но финалисты плей-офф КХЛ, видимо, в это турне уже не успевали. 

Какие-то моменты серии сборной «России 25» вижу по ТВ, хороший атакующий хоккей, в стиле нашей «Магнитки»! Надеюсь, что в будущем еще заслужу шанс от сборной, сыграть за нее – моя мечта, – сказал форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев.

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