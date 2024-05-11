Силантьев об игре «России 25»: «Хороший атакующий хоккей, в стиле «Металлурга»! Надеюсь, в будущем заслужу шанс от сборной, сыграть за нее – моя мечта»

Дмитрий Силантьев рассказал, что мечтает сыграть за сборную России.

Нападающий стал обладателем Кубка Гагарина-2024 в составе «Металлурга».

– Сейчас отдыхаете?

– Отдыхать не хочется, такая победа в плей-офф дала много сил и эмоций. Стараюсь следить за хоккеем – за сборной России и плей-офф .

– Вам только 23 года, вы вписываетесь в формат сборной «России 25»!

– Да, очень хотел бы сыграть в этом туре сборной, с белорусами и казахстанцами. Но финалисты плей-офф , видимо, в это турне уже не успевали.

Какие-то моменты серии сборной «России 25» вижу по ТВ, хороший атакующий хоккей, в стиле нашей «Магнитки»! Надеюсь, что в будущем еще заслужу шанс от сборной, сыграть за нее – моя мечта, – сказал форвард « » Дмитрий Силантьев.