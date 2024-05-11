Серебряков о «России 25»: «Любовь к сборной сильна – нас всегда великолепно принимают. Посещение парада Победы в Туле – потрясающий момент»

Теги СКА Сборная Беларуси по хоккею КХЛ Никита Серебряков сборная России U25 Хоккей

Никита Серебряков поделился эмоциями от посещения парада в составе «России 25».

Команда Романа Ротенберга проводит серию матчей в рамках Лига Ставок Большого тура Сборной. 

Заключительная встреча против Беларуси состоится 11 мая в Минске. 

«К сожалению, сейчас мы лишены возможности выступать на международных соревнованиях. Но любовь к хоккею и своей сборной в стране по-прежнему сильна. Нас всегда великолепно принимают, где бы ни играли. Остается только сказать спасибо.

А в Туле еще и удалось попасть на торжественный парад в честь Дня Победы. Это был эмоциональный и потрясающий момент. Понравилось всем», – сказал голкипер СКА и «России 25» Никита Серебряков.

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2 комментария
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Ромкину игрушку (Россию25) хвалить вы обязаны таковы условия игры.
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Щас бартез 38 летний напишет что это йозе вбил тебе в голову такую пропаганду. А мы все радостно понаставим ему плюсиков👏
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