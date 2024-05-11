Хедман о новом контракте: «Мой план – завершить карьеру как игрок «Тампы». Надеюсь, я не окажусь в таком положении, как Стэмкос»

Теги Тампа-Бэй Виктор Хедман КХЛ Стивен Стэмкос Хоккей

Виктор Хедман высказался о своем будущем в «Тампе».

Срок соглашения защитника рассчитан до конца сезона-2024/25.

Хедман надеется, что с ним не произойдет того, через что прошел Стивен Стэмкос в этом сезоне.

Напомним, «Тампа» решила не вести переговоры о новом контракте с капитаном команды Стэмкосом до завершения сезона-2023/24. Хоккеист отмечал, что разочарован отсутствием переговоров. Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом.

«Мы здесь с самого первого дня, я проработал здесь почти половину своей жизни. Я не могу представить себе ничего другого.

Это процесс. Это бизнес. Я думаю о следующем сезоне и надеюсь, что не окажусь в таком же положении, как Стаммер, но никогда не знаешь наверняка.

Мой план – завершить карьеру как игрок «Тампы», и я надеюсь, что он осуществится»,– сказал защитник «Тампы» Виктор Хедман.

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4 комментария
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Витя настоящий профи, уверен получит предложение, в соответствии со своим уровнем
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Хедман без преувеличений очень хорош, но будущее человека к сожалению или к счастью, очень часто не зависит от него самого, слишком много в этом мире нам не подвластно…
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Форварды сдуваются обычно после 35, наш Саня Овечкин чего только стоит, а продлевать стэмкоса за 8 миллионов в год Тампа не может себе позволить прост из клубного интереса
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