Хедман о новом контракте: «Мой план – завершить карьеру как игрок «Тампы». Надеюсь, я не окажусь в таком положении, как Стэмкос»
Виктор Хедман высказался о своем будущем в «Тампе».
Срок соглашения защитника рассчитан до конца сезона-2024/25.
Хедман надеется, что с ним не произойдет того, через что прошел Стивен Стэмкос в этом сезоне.
Напомним, «Тампа» решила не вести переговоры о новом контракте с капитаном команды Стэмкосом до завершения сезона-2023/24. Хоккеист отмечал, что разочарован отсутствием переговоров. Летом игрок может стать неограниченно свободным агентом.
«Мы здесь с самого первого дня, я проработал здесь почти половину своей жизни. Я не могу представить себе ничего другого.
Это процесс. Это бизнес. Я думаю о следующем сезоне и надеюсь, что не окажусь в таком же положении, как Стаммер, но никогда не знаешь наверняка.
Мой план – завершить карьеру как игрок «Тампы», и я надеюсь, что он осуществится»,– сказал защитник «Тампы» Виктор Хедман.