Эрикссон Эк, Кемпе, Карлссон, Хедман – в составе сборной Швеции на ЧМ-2024

Сборная Швеции объявила предварительный состав на предстоящий чемпионат мира.

Вратари: Йеспер Валльстедт, (оба – «Миннесота»), Самуэль Эрссон (« »);

Защитники: («Миннесота»), («Баффало»), Маркус Петтерссон, (оба – «Питтсбург»), Лукас Бенгтссон («Цуг»), Тим Хеед («Амбри-Пиотта»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);

Нападающие: Адриан Кемпе, Карл Грундстрем (оба – «Лос-Анджелес»), Макс Фриберг («Фрелунда»), Юэль Эрикссон Эк, Маркус Юханссон (оба – «Миннесота»), Феликс Унгер Серум («Лександ»), Маркус Серенсен («Фрибур»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Понтус Хольмберг («Торонто»), Исак Лундстрем («Анахайм»), Фабиан Зеттерлунд («Сан-Хосе»), Линус Юханссон («Ферьестад»), Виктор Олофссон («Баффало»), Йеспер Фреден («Цюрих»), Андре Бураковски («Сиэтл»).

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году пройдет в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.