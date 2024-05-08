Эрикссон Эк, Кемпе, Карлссон, Хедман – в составе сборной Швеции на ЧМ-2024

Теги Питтсбург Филадельфия Баффало Тампа-Бэй Детройт Миннесота Анахайм Сан-Хосе Лос-Анджелес Сборная Швеции по хоккею Амбри-Пиотта чемпионат Швейцарии чемпионат Швеции Цуг Фрелунда Цюрих Лександ Виктор Хедман ЧМ по хоккею Эрик Карлссон Маркус Юханссон Фрибур Юнас Брудин Макс Фриберг Андре Бураковски Сиэтл Адриан Кемпе Лукас Бенгтссон Виктор Олофссон Тим Хеед Маркус Серенсен Юэль Эрикссон Эк Карл Грундстрем Маркус Петтерссон Филип Густавссон Расмус Далин Исак Лундстрем Фабиан Зеттерлунд Йеспер Валльстедт Линус Юханссон Самуэль Эрссон Понтус Хольмберг Лукас Рэймонд Йеспер Фреден Феликс Унгер Серум Хоккей

Сборная Швеции объявила предварительный состав на предстоящий чемпионат мира.

Вратари: Йеспер Валльстедт, Филип Густавссон (оба – «Миннесота»), Самуэль Эрссон («Филадельфия»);

ЗащитникиЮнас Брудин («Миннесота»), Расмус Далин («Баффало»), Маркус Петтерссон, Эрик Карлссон (оба – «Питтсбург»), Лукас Бенгтссон («Цуг»), Тим Хеед («Амбри-Пиотта»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй»);

Нападающие: Адриан Кемпе, Карл Грундстрем (оба – «Лос-Анджелес»), Макс Фриберг («Фрелунда»), Юэль Эрикссон Эк, Маркус Юханссон (оба – «Миннесота»), Феликс Унгер Серум («Лександ»), Маркус Серенсен («Фрибур»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Понтус Хольмберг («Торонто»), Исак Лундстрем («Анахайм»), Фабиан Зеттерлунд («Сан-Хосе»), Линус Юханссон («Ферьестад»), Виктор Олофссон («Баффало»), Йеспер Фреден («Цюрих»), Андре Бураковски («Сиэтл»).

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году пройдет в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая. 

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Для ЧМ очень даже приличная сборная выходит, особенно в защите полный порядок
+3
-1
+2
По составу лучшая сборная
+2
0
+2
Ответ Дима Миронов
По составу лучшая сборная
Что тогда букы ставять на 4 ое место
+1
0
+1
Очень сильный состав у шведов. Единственное вратари не топовые.
0
0
0
Единственные конкуренты североамериканским сборным.
0
0
0
чемпионы
0
0
0
а Нюла что не приехал?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий