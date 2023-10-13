«Тампа» не будет вести переговоры со Стэмкосом о новом контракте до завершения сезона

«Тампа» не будет вести переговоры со Стэмкосом до завершения сезона.

Срок действия текущего контракта 33-летнего форварда с кэпхитом 8,5 млн долларов истекает после завершения сезона-2023/24.

Летом следующего года Стивен Стэмкос может стать неограниченно свободным агентом. Нападающий выступает за команду с 2008 года и выиграл с ней два Кубка Стэнли.

«Я принял решение, что в интересах нашей организации подождать окончания сезона, чтобы все рассмотреть и проанализировать.

Тогда мы сможем принять лучшее решение и настроиться на дальнейший успех.

Я думаю, что для клуба было бы здорово, если бы Стивен завершил свою карьеру здесь. Он хочет этого. Но мы хотим, чтобы Стивен завершил свою карьеру в « » и чтобы клуб продолжал претендовать на Кубок Стэнли все время его пребывания в команде», – сказал генменеджер «Лайтнинг» .

Стэмкос о новом контракте с «Тампой»: «Разочарован отсутствием переговоров. В конце года я говорил, что хотел бы играть и завершить здесь карьеру, но это не в моей власти»

Эллиотт Фридман: «Тампа» не расстроится из-за ухода Стэмкоса, есть такое убеждение. Знаю людей, находящихся рядом со Стивеном»