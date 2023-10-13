«Тампа» не будет вести переговоры со Стэмкосом о новом контракте до завершения сезона

Теги Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Жюльен Брисбуа Хоккей

«Тампа» не будет вести переговоры со Стэмкосом до завершения сезона.

Срок действия текущего контракта 33-летнего форварда с кэпхитом 8,5 млн долларов истекает после завершения сезона-2023/24.

Летом следующего года Стивен Стэмкос может стать неограниченно свободным агентом. Нападающий выступает за команду с 2008 года и выиграл с ней два Кубка Стэнли. 

«Я принял решение, что в интересах нашей организации подождать окончания сезона, чтобы все рассмотреть и проанализировать.

Тогда мы сможем принять лучшее решение и настроиться на дальнейший успех.

Я думаю, что для клуба было бы здорово, если бы Стивен завершил свою карьеру здесь. Он хочет этого. Но мы хотим, чтобы Стивен завершил свою карьеру в «Тампе» и чтобы клуб продолжал претендовать на Кубок Стэнли все время его пребывания в команде», – сказал генменеджер «Лайтнинг» Жюльен Брисбуа

Стэмкос о новом контракте с «Тампой»: «Разочарован отсутствием переговоров. В конце года я говорил, что хотел бы играть и завершить здесь карьеру, но это не в моей власти»

Эллиотт Фридман: «Тампа» не расстроится из-за ухода Стэмкоса, есть такое убеждение. Знаю людей, находящихся рядом со Стивеном»

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10 комментариев

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Caniball
Ответ Maxim Shumov
Есть ощущение, что на понижение ЗП Стиви особо не пойдёт. Человеком, вокруг которого строится команда он не является, может и придется клуб сменить
8,5 ему нигде не дадут.
Года на 3 по 6 миллионов еще сможет выбить. Вряд ли на больше и дольше.
+4
-1
+3
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Александр Сандалов
учитывая,что две предыдущие легенды Тампы ,Ст.Луи и Лекавалье заканчивали карьеру в других клубах ,не шибко верю ,что и Стивен закончит в Тампе
+1
0
+1
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Garikus89
Ответ Caniball
8,5 ему нигде не дадут. Года на 3 по 6 миллионов еще сможет выбить. Вряд ли на больше и дольше.
Выбить сможет, но вряд ли из Тампы. С потолком беда, со следующего сезона у Хейгла еще +5 к кепке, а скидывать особо некого. Да и незаменимым Стэмкос уже давно не является, как по мне)
+1
0
+1
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