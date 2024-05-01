Хедман сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2024. Защитник «Тампы» не выступал на турнире с 2017 года

Теги Тампа-Бэй Сборная Швеции по хоккею НХЛ Виктор Хедман ЧМ по хоккею Хоккей

Виктор Хедман сыграет на чемпионате мира по хоккею.

33-летний защитник «Тампы» принял приглашение сборной Швеции выступить на турнире.

«Лайтнинг» проиграли «Флориде» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

Виктор Хедман сыграет на чемпионате мира впервые с 2017 года – на том турнире он вместе со шведской командой выиграл золотые медали. Хоккеист также играл на ЧМ-2010, выиграв бронзовые медали.

В нынешнем сезоне Хедман набрал 76 (13+63) очков при полезности «плюс 18» в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

В плей-офф игрок провел пять матчей и отметился 7 (1+6) баллами при полезности «минус 1».

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году пройдет в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.

5 комментариев
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Очень интересный ЧМ намечается!
Будем смотреть!
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Очередной довод в пользу фентези ЧМ по хоккею!
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Красавец! ЧМ ожидается интересный
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Потусить в Праге - почему бы и нет🍻
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Ответ Al561
Красавец! ЧМ ожидается интересный
Пока у шведов классная защита и нулевое нападение
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