Хедман сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2024. Защитник «Тампы» не выступал на турнире с 2017 года
Виктор Хедман сыграет на чемпионате мира по хоккею.
33-летний защитник «Тампы» принял приглашение сборной Швеции выступить на турнире.
«Лайтнинг» проиграли «Флориде» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.
Виктор Хедман сыграет на чемпионате мира впервые с 2017 года – на том турнире он вместе со шведской командой выиграл золотые медали. Хоккеист также играл на ЧМ-2010, выиграв бронзовые медали.
В нынешнем сезоне Хедман набрал 76 (13+63) очков при полезности «плюс 18» в 78 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В плей-офф игрок провел пять матчей и отметился 7 (1+6) баллами при полезности «минус 1».
Чемпионат мира по хоккею в 2024 году пройдет в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.
Будем смотреть!