Хедман сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2024. Защитник «Тампы» не выступал на турнире с 2017 года

Виктор Хедман сыграет на чемпионате мира по хоккею.

33-летний защитник « » принял приглашение выступить на турнире.

«Лайтнинг» проиграли «Флориде» (1-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

сыграет на чемпионате мира впервые с 2017 года – на том турнире он вместе со шведской командой выиграл золотые медали. Хоккеист также играл на ЧМ-2010, выиграв бронзовые медали.

В нынешнем сезоне Хедман набрал 76 (13+63) очков при полезности «плюс 18» в 78 матчах регулярного чемпионата .

В плей-офф игрок провел пять матчей и отметился 7 (1+6) баллами при полезности «минус 1».

Чемпионат мира по хоккею в 2024 году пройдет в чешских городах Прага и Острава с 10 по 26 мая.