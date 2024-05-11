Экхольм о 4:3 с «Ванкувером»: «Драйзайтль был великолепен. Он контролировал темп и переломил ход матча»

Теги Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Маттиас Экхольм Леон Драйзайтль Хоккей

Маттиас Экхольм прокомментировал игру Леона Драйзайтля против «Ванкувера».

В игре второго раунда Кубка Стэнли «Эдмонтон» обыграл «Кэнакс» в овертайме со счетом 4:3 (1-1 в серии). 

28-летний форвард «Ойлерс» набрал 4 (1+3) очка. На его счету стало 16 (6+10) баллов в 7 матчах плей-офф.

Ранее сообщалось, что Драйзайтль может пропустить игру из-за травмы, полученной в первом матче серии. 

«Он может заставить розыгрыш замедлиться, и это идет на пользу.

Леон был великолепен сегодня. Он переломил ход матча, контролировал темп, контролировал игру, как всегда это делает, и был невероятен», – сказал защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм.

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