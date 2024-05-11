Драйзайтль вышел на 6-е место в истории НХЛ по числу матчей с 4+ очками в плей-офф (7). Он обогнал Босси, Лефлера и Ришара

Леон Драйзайтль вышел на 6-е место в истории НХЛ по играм с 4+ очками в плей-офф.

Форвард « » набрал 4 (1+3) балла во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (4:3 ОТ, 1-1).

В активе немецкого нападающего стало 16 (6+10) очков в 7 играх в текущем плей-офф. Он идет на втором месте в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду (17 в 7, 2+15, сегодня – 1+3).

При этом провел уже 7-й матч в плей-офф за карьеру с 4 и более очками (Макдэвид – 3-й).

Леон вышел на чистое 6-е место в истории по числу таких игр, обогнав , Ги Лефлера и Майка Босси (у всех по 6).

В топ-5 входят (26), Яри Курри и Марк Мессье (у обоих по 11), Пол Коффи (9) и Марио Лемье (8).