Драйзайтль вышел на 6-е место в истории НХЛ по числу матчей с 4+ очками в плей-офф (7). Он обогнал Босси, Лефлера и Ришара
Леон Драйзайтль вышел на 6-е место в истории НХЛ по играм с 4+ очками в плей-офф.
Форвард «Эдмонтона» набрал 4 (1+3) балла во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (4:3 ОТ, 1-1).
В активе немецкого нападающего стало 16 (6+10) очков в 7 играх в текущем плей-офф. Он идет на втором месте в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду (17 в 7, 2+15, сегодня – 1+3).
При этом Драйзайтль провел уже 7-й матч в плей-офф за карьеру с 4 и более очками (Макдэвид – 3-й).
Леон вышел на чистое 6-е место в истории НХЛ по числу таких игр, обогнав Мориса Ришара, Ги Лефлера и Майка Босси (у всех по 6).
В топ-5 входят Уэйн Гретцки (26), Яри Курри и Марк Мессье (у обоих по 11), Пол Коффи (9) и Марио Лемье (8).
лучшие кубковые бомбардиры Ойлерс:
1. Гретцки 120 игр - 252 очка
2. Мессье 166 - 215
3. Курри 146 - 202
4. Андерсон 164 - 183
5. Коффи 94 - 103
6. Тикканен 114 - 97
7. Драйзайтль 56 - 93
8. МакДэвид 56 - 92
...
у пингвинс:
1. Кросби 180 - 201
2. Малкин 177 - 180
3. Лемье 107 - 172
4. Ягр 140 - 147
5. Стивенс 103 - 106