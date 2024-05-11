Драйзайтль вышел на 6-е место в истории НХЛ по числу матчей с 4+ очками в плей-офф (7). Он обогнал Босси, Лефлера и Ришара

Теги рейтинги Кубок Стэнли Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Яри Курри Марк Мессье Ги Лефлер Пол Коффи Морис Ришар Майк Босси Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль вышел на 6-е место в истории НХЛ по играм с 4+ очками в плей-офф.

Форвард «Эдмонтона» набрал 4 (1+3) балла во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Ванкувером» (4:3 ОТ, 1-1). 

В активе немецкого нападающего стало 16 (6+10) очков в 7 играх в текущем плей-офф. Он идет на втором месте в гонке бомбардиров, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду (17 в 7, 2+15, сегодня – 1+3). 

При этом Драйзайтль провел уже 7-й матч в плей-офф за карьеру с 4 и более очками (Макдэвид – 3-й). 

Леон вышел на чистое 6-е место в истории НХЛ по числу таких игр, обогнав Мориса Ришара, Ги Лефлера и Майка Босси (у всех по 6). 

В топ-5 входят Уэйн Гретцки (26), Яри Курри и Марк Мессье (у обоих по 11), Пол Коффи (9) и Марио Лемье (8). 

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11 комментариев
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Ответ Kazanest
Писали, что у немца травма и может не сыграть, в итоге 27 минут отбегал😃
Во время майских праздников про немцев что только не пишут)
+14
0
+14
такими темпами Леон с напарником через пару игр обгонят Эсу Тикканена. а там и до норматива "100" рукой подать.
лучшие кубковые бомбардиры Ойлерс:
1. Гретцки 120 игр - 252 очка
2. Мессье 166 - 215
3. Курри 146 - 202
4. Андерсон 164 - 183
5. Коффи 94 - 103
6. Тикканен 114 - 97
7. Драйзайтль 56 - 93
8. МакДэвид 56 - 92
...
+8
0
+8
Ответ Ozz99
Меня смущает отсутствие Марио Лемье в вашем списке. У него, вроде, 172 очка
так он в Эдмонтоне не играл
+3
0
+3
Писали, что у немца травма и может не сыграть, в итоге 27 минут отбегал😃
+3
-1
+2
Ответ Ozz99
Меня смущает отсутствие Марио Лемье в вашем списке. У него, вроде, 172 очка
Лемье не играл за Ойлерс. в списке топ бомбардиров только этого клуба.
у пингвинс:
1. Кросби 180 - 201
2. Малкин 177 - 180
3. Лемье 107 - 172
4. Ягр 140 - 147
5. Стивенс 103 - 106
+2
0
+2
Ответ Ozz99
Меня смущает отсутствие Марио Лемье в вашем списке. У него, вроде, 172 очка
а это все игроки только Эдмонтона в истории
+1
0
+1
Ответ Alexander Bragin
Лемье не играл за Ойлерс. в списке топ бомбардиров только этого клуба. у пингвинс: 1. Кросби 180 - 201 2. Малкин 177 - 180 3. Лемье 107 - 172 4. Ягр 140 - 147 5. Стивенс 103 - 106
Ясно, понятно.
+1
0
+1
Сразу же после серии дуй в Детройт, выходи уже из этой тени, реально. Невозможно ярок и до неприличия категорически стабилен. И это на фоне тамповских или колорадских монстров
+2
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монстр
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0
0
И привычный космический отрыв 99го😜✌️😬
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Ответ Alexander Bragin
такими темпами Леон с напарником через пару игр обгонят Эсу Тикканена. а там и до норматива "100" рукой подать. лучшие кубковые бомбардиры Ойлерс: 1. Гретцки 120 игр - 252 очка 2. Мессье 166 - 215 3. Курри 146 - 202 4. Андерсон 164 - 183 5. Коффи 94 - 103 6. Тикканен 114 - 97 7. Драйзайтль 56 - 93 8. МакДэвид 56 - 92 ...
Меня смущает отсутствие Марио Лемье в вашем списке. У него, вроде, 172 очка
+1
-1
0
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