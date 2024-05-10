Драйзайтль может пропустить второй матч с «Ванкувером» из-за травмы. Форвард «Эдмонтона» пропустил тренировку

Теги травмы Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Адам Хенрик Леон Драйзайтль Хоккей

Леон Драйзайтль может пропустить второй матч серии с «Ванкувером».

Нападающий «Эдмонтона» может не сыграть во второй игре серии второго раунда Кубка Стэнли против «Кэнакс».

Немецкий форвард пропустил тренировку команды в четверг.

По ходу первого матча (4:5), во втором периоде, Леон Драйзайтль отправился в раздевалку из-за повреждения, но после чего вернулся на лед и доиграл матч. В итоге он сделал две передачи за 16:43 игрового времени.

Также второй матч может пропустить форвард «Ойлерс» Адам Хенрик. Он не играл в первой игре серии.

В этом плей-офф Драйзайтль набрал 12 (5+7) очков в 6 играх.

8 комментариев
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Если его не будет в серии, либо не будет его в хотя бы 70% от максимальной формы Эдмонтон - все
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Если так - то это всё

Нефть хоть и становится сильнее каждый сезон, но суть все равно одна - МакДрайз и большинство.
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Надеюсь, травма недолгая.
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Какая разница, если на тренерском мостике клоун стоит .
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Нехер было позориться в первом матче, теперь до свидания, можете хоть все на матч не выходить, клоуны..😬
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Ответ Maxim Shumov
Если так - то это всё Нефть хоть и становится сильнее каждый сезон, но суть все равно одна - МакДрайз и большинство.
Для начала нужен вратарь хороший, а там уже смотреть.
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