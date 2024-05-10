Драйзайтль может пропустить второй матч с «Ванкувером» из-за травмы. Форвард «Эдмонтона» пропустил тренировку
Леон Драйзайтль может пропустить второй матч серии с «Ванкувером».
Нападающий «Эдмонтона» может не сыграть во второй игре серии второго раунда Кубка Стэнли против «Кэнакс».
Немецкий форвард пропустил тренировку команды в четверг.
По ходу первого матча (4:5), во втором периоде, Леон Драйзайтль отправился в раздевалку из-за повреждения, но после чего вернулся на лед и доиграл матч. В итоге он сделал две передачи за 16:43 игрового времени.
Также второй матч может пропустить форвард «Ойлерс» Адам Хенрик. Он не играл в первой игре серии.
В этом плей-офф Драйзайтль набрал 12 (5+7) очков в 6 играх.
Нефть хоть и становится сильнее каждый сезон, но суть все равно одна - МакДрайз и большинство.