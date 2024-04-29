Экхольм о шатауте Скиннера: «Стюарт был невероятен. Он сделал шаг вперед и стал опорой для «Эдмонтона»

Маттиас Экхольм высказался об игре вратаря «Эдмонтона» Стюарта Скиннера.

В матче первого раунда Кубка Стэнли «Ойлерс» обыграли «Лос-Анджелес» со счетом 1:0 (3-1 в серии).

Голкипер канадского клуба отразил все 33 броска по воротам и стал второй звездой матча.

«Скиннер был невероятен. Он показал, что сделал шаг вперед как вратарь.

Мне кажется, Стюарт стал гораздо спокойнее. Позиционно он сейчас очень надежен, и вам действительно придется постараться, чтобы переиграть его.

Приятно чувствовать, что он – опора нашей команды», – сказал защитник «Эдмонтона» Маттиас Экхольм.