Силантьев о плей-офф: «Спартак» удалось перехитрить. С «Автомобилистом» было тяжелее всего – давило, что соперник постоянно догонял»

Дмитрий Силантьев поделился подробностями о победном плей-офф.

«Металлург» стал обладателем Кубка Гагарина в этом сезоне, обыграв в финале «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

– Самая сложная для вас серия плей-офф?

– У каждой была своя особенность. С «Амуром» больше вкатывались, да еще на фоне длительных перелетов. Со «Спартаком» серия была более тактической, где-то удалось соперника перехитрить.

На мой взгляд, тяжелее всего пришлось с «Автомобилистом». Соперник постоянно нас догонял, это психологически давило. В итоге ушли в седьмой матч, где наконец-то одержали решающую победу.

После этого в финале с «Локомотивом» победную волну уже не отпускали, – сказал форвард «Металлурга» Дмитрий Силантьев.