Потапов о «Металлурге»: «Победа их не сгубит, надеюсь. Ребята голодные, молодые – не каждый с этим справиться, когда слава на них свалится. Рядом должны быть люди, которые скажут – ты задрал нос»

Алексей Потапов высказался о влиянии победы в Кубке Гагарина на молодых игроков.

«Магнитка» стала самой молодой командой, выигравшей главный трофей КХЛ. Средний возраст команды во время плей-офф составил 26 лет и 34 дня.

«Обратите внимание, как здорово заменил из первого звена. Это тренерский ход, и Андрей Владимирович не побоялся заменить такого именитого хоккеиста на парня, о котором слышали, но не было понимания, что представляет этот игрок в долгую перспективу.

Он зашел в первое звено, и с первых игр они вместе с выгрызали все шайбы для . И Зернов стал лучшим снайпером плей-офф Кубка Гагарина.

Я очень рад за молодых ребят, но у меня вопрос, как они будут себя вести, достигнув успеха. Не каждый человек может с этим справиться, [когда] слава на них свалится.

Главное, чтобы рядом были люди, которые скажут, что ты задрал нос. Я сам встречался с этим фактором. Хочу пожелать ребятам, чтобы до такого даже не дошло, но надо быть начеку. Я считаю, что ребята голодные, молодые. Надеюсь, победа их не сгубит.

Я понимаю, что это не 30-летний олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина или чемпион мира. Да, получилось выиграть, но для них это как сказка. От них стоит ожидать хорошего, плотного чемпионата в плане результативности и игры. Да, будут играть в атаку, но на чемпиона будут настраиваться совершенно по-другому.

Я на себе это испытал. В следующем году будет пристальное внимание к Магнитогорску. Думаю, у этих ребят есть все, чтобы не останавливаться на этом. Не рассказывать эти байки, а мы вот тогда... Наоборот, прибавлять и прибавлять», – сказал экс-нападающий клубов Фонбет Чемпионата КХЛ и комментатор .