Ничушкин забросил 9 шайб в 7 матчах в этом плей-офф и делит лидерство в гонке снайперов с Хайманом

Теги рейтинги Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон НХЛ Валерий Ничушкин Зак Хайман Хоккей

Валерий Ничушкин забросил 9 шайб в 7 матчах в этом плей-офф .

Форвард «Колорадо» отличился во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (3:5, 1-1). 

В активе россиянина стало 10 (9+1) очков в 7 играх в текущем плей-офф. 

Он делит лидерство в гонке снайперов с Заком Хайманом из «Эдмонтона» (9 шайб в 6 играх). За ними идет группа игроков с 5 голами. 

Сегодня Ничушкин (22:47, 5:22 – в большинстве, 3:20 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и 4 мимо, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват. 

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