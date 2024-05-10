Ничушкин забросил 9 шайб в 7 матчах в этом плей-офф и делит лидерство в гонке снайперов с Хайманом

Валерий Ничушкин забросил 9 шайб в 7 матчах в этом плей-офф .

Форвард « » отличился во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (3:5, 1-1).

В активе россиянина стало 10 (9+1) очков в 7 играх в текущем плей-офф.

Он делит лидерство в гонке снайперов с из « » (9 шайб в 6 играх). За ними идет группа игроков с 5 голами.

Сегодня Ничушкин (22:47, 5:22 – в большинстве, 3:20 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ и 4 мимо, применил 1 силовой прием и сделал 1 перехват.