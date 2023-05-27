Лебедев о Викторе Тихонове: «Он похоронил советский хоккей. Развалил все клубы средней полосы России. Собрал всех лучших, но сам никого не воспитал»
Юрий Лебедев считает, что Виктор Тихонов похоронил советский хоккей.
Тренер возглавлял сборную СССР с 1977 года вплоть до распада государства. В дальнейшем он руководил сборной России.
Под руководством Тихонова национальная команда выиграла 3 олимпийских турнира и 8 чемпионатов мира.
– Я, например, не понял, как Тихонова оставили, когда мы Олимпиаду в Лейк-Плэсиде [в 1980 году] проиграли. Очень удивительно с учетом того, что Боброва после победы [на ЧМЕ-1974] убрали. Откуда у Виктора Васильевича в таком проигрыше нашли какие-то плюсы? Хотя он похоронил советский хоккей. Просто похоронил! Чего тут вообще сравнивать? Все это знают.
– Вы имеете в виду, что его ЦСКА начал забирать всех перспективных игроков из провинции под видом службы в армии?
– Нет, все началось еще раньше. Он развалил все клубы средней полосы России – Саратов, Пензу и так далее, когда возглавил рижское «Динамо». Оттуда уже многих хоккеистов брали в Москву, а потом и в остальные города. Да и что он в Риге сделал? Ничего!
Вспомните, как мы раньше в Канаду ездили, обыгрывали местные, полупрофессиональные коллективы – 10:0, 15:1… Форменное избиение! Родоначальники хоккея вообще не понимали, как так можно играть.
– Но почему тогда Тихонова оставили после неудачи в Лейк-Плэсиде? За ним стоял всесильный Андропов?
– Может, и Андропов. Но точно кто-то из тех, кто находился на самом верху. Хотя что Андропов понимал в хоккее? Но, видимо, Тихонов дал какие-то обещания, раз из рижского «Динамо» сделал команду, то уж из сборной точно получится суперкоманда. Да, сделал. Но как? Собрал всех лучших из страны, но сам ни одного игрока не воспитал, – сказал шестикратный чемпион мира.
7 комментариев