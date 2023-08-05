Пронин о Викторе Тихонове: «Величайший тренер. Разговоры про то, что он был тираном, в пользу бедных»

Николай Пронин не согласен с характеристикой Виктора Тихонова как тирана.

«По-прежнему считаю, что Виктор Васильевич Тихонов – величайший хоккейный тренер. Он всегда для меня таким останется. После того, как пал Советский Союз, в его адрес было вылито много грязи, я не хочу в это лезть, называть чьи-то фамилии.

У меня есть свое мнение, ничего плохого об этом тренере сказать я не могу. Да, тренировки у него были непростыми, но я видел тренировки и посерьезнее. Это чтобы не думали, что у Тихонова было что-то запредельное и невозможное. В СССР была своя система, она приносила результат. Сколько при Тихонове ЦСКА и сборная титулов выиграли! Просто так такое не происходит.

Разговоры про то, что он был тираном, в пользу бедных. Он был вполне нормальным и адекватным тренером. Он внес неоценимый вклад в развития нашего хоккея, да и мирового в целом», – сказал .

Лебедев о Викторе Тихонове: «Он похоронил советский хоккей. Развалил все клубы средней полосы России. Собрал всех лучших, но сам никого не воспитал»