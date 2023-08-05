Пронин о Викторе Тихонове: «Величайший тренер. Разговоры про то, что он был тираном, в пользу бедных»

Теги ЦСКА Виктор Тихонов Николай Пронин сборная СССР КХЛ чемпионат СССР Хоккей

Николай Пронин не согласен с характеристикой Виктора Тихонова как тирана.

«По-прежнему считаю, что Виктор Васильевич Тихонов – величайший хоккейный тренер. Он всегда для меня таким останется. После того, как пал Советский Союз, в его адрес было вылито много грязи, я не хочу в это лезть, называть чьи-то фамилии.

У меня есть свое мнение, ничего плохого об этом тренере сказать я не могу. Да, тренировки у него были непростыми, но я видел тренировки и посерьезнее. Это чтобы не думали, что у Тихонова было что-то запредельное и невозможное. В СССР была своя система, она приносила результат. Сколько при Тихонове ЦСКА и сборная титулов выиграли! Просто так такое не происходит.

Разговоры про то, что он был тираном, в пользу бедных. Он был вполне нормальным и адекватным тренером. Он внес неоценимый вклад в развития нашего хоккея, да и мирового в целом», – сказал Пронин.

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2 комментария

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Виктор Васильевич величайший тренер современности - это неоспоримый факт . А те , кто был обижен - давно поняли несостоятельность своих обид , ведь именно благодаря тренировкам и нагрузкам , которые давал Тихонов они стали великими игроками ! А сейчас молодежь гонит на Тихонова , даже не представляя его методы подготовки. Многие даже не пройдя в итоге в основной состав и сейчас работая детскими тренерами вспоминают пройденный путь через жернова Тихонова те годы, как великую веху в их жизни .
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