«Питтсбург» продлил Пуустинена на 2 года с кэпхитом 775 тысяч долларов. Форвард набрал 20 очков в 52 играх в сезоне НХЛ

«Питтсбург» продлил Валттери Пуустинена на 2 года с кэпхитом 775 тысяч долларов.

Новое соглашение с 24-летним финном является односторонним.

Сезон-2023/24 стал для первым полноценным в . Он провел 52 матча за «Пингвинс» в регулярном чемпионате и набрал 20 (5+15) очков.

В 24 играх в АХЛ у него 13 (5+8) баллов, в 2 играх Кубка Колдера – 3 (1+2) очка.

Сейчас нападающий принимает участие в ЧМ по хоккею в Чехии в составе сборной Финляндии.