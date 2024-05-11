«Питтсбург» продлил Пуустинена на 2 года с кэпхитом 775 тысяч долларов. Форвард набрал 20 очков в 52 играх в сезоне НХЛ

Теги Питтсбург НХЛ Валттери Пуустинен Хоккей

«Питтсбург» продлил Валттери Пуустинена на 2 года с кэпхитом 775 тысяч долларов.

Новое соглашение с 24-летним финном является односторонним. 

Сезон-2023/24 стал для Пуустинена первым полноценным в НХЛ. Он провел 52 матча за «Пингвинс» в регулярном чемпионате и набрал 20 (5+15) очков. 

В 24 играх в АХЛ у него 13 (5+8) баллов, в 2 играх Кубка Колдера – 3 (1+2) очка.

Сейчас нападающий принимает участие в ЧМ по хоккею в Чехии в составе сборной Финляндии. 

 

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