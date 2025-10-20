Тянулин о поздравлениях с рекордом «Сочи» по очкам: «Мичков тоже позвонил. Приятно, что он не забывает о том, что мы вместе играли. Я был не таким плохим партнером, значит»
– Я поставил себе задачу не обращать внимание до конца сезона на этот рекорд. На тот момент, когда это случилось, до конца сезона было около 60 игр. Поэтому сейчас нет смысла радоваться рекорду. Летом, может быть, придет осознание того, что я сделал. Но сейчас я настроен исключительно на работу.
- Рекордным стало 123-е очко в составе ХК «Сочи». Автомобильный код региона у Краснодарского края – тоже 123. Символичное совпадение, не правда ли?
– Ха-ха, я даже не знал об этом! Спасибо, что подсказали! Интересное совпадение.
- Вас с рекордом поздравила команда, в соцсетях ХК «Сочи» также опубликовали поздравление от обладателя предыдущего достижения – Ильи Крикунова. Кто еще вам позвонил и написал?
– Звонков и сообщений было достаточно много. Конечно же, мне звонили родные и друзья. Матвей Мичков из «Филадельфии» мне тоже позвонил. Очень приятно, что он не забывает о том, что мы вместе играли. Значит, я был не таким плохим партнером (улыбается). Много друзей из родной для меня Казани тоже поздравили.
- Сами следите за выступлениями Мичкова за океаном?
– Да, я стараюсь смотреть матчи с участием моих знакомых, если есть такая возможность. Или же, по крайней мере, могу посмотреть хайлайты. Я слежу за Мичковым, немного меньше за Маратом Хуснутдиновым. Всякий раз, когда просыпаюсь, смотрю, кто из них забил или отдал голевой пас, – рассказал форвард сочинцев.