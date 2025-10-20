Тянулин о поздравлениях с рекордом «Сочи» по очкам: «Мичков тоже позвонил. Приятно, что он не забывает о том, что мы вместе играли. Я был не таким плохим партнером, значит»

Артур Тянулин высказался о том, что стал лучшим бомбардиром в истории «Сочи».

– Я поставил себе задачу не обращать внимание до конца сезона на этот рекорд. На тот момент, когда это случилось , до конца сезона было около 60 игр. Поэтому сейчас нет смысла радоваться рекорду. Летом, может быть, придет осознание того, что я сделал. Но сейчас я настроен исключительно на работу.

- Рекордным стало 123-е очко в составе ХК «Сочи». Автомобильный код региона у Краснодарского края – тоже 123. Символичное совпадение, не правда ли?

– Ха-ха, я даже не знал об этом! Спасибо, что подсказали! Интересное совпадение.

- Вас с рекордом поздравила команда, в соцсетях ХК «Сочи» также опубликовали поздравление от обладателя предыдущего достижения – Ильи Крикунова. Кто еще вам позвонил и написал?

– Звонков и сообщений было достаточно много. Конечно же, мне звонили родные и друзья. Матвей Мичков из «Филадельфии» мне тоже позвонил. Очень приятно, что он не забывает о том, что мы вместе играли. Значит, я был не таким плохим партнером (улыбается). Много друзей из родной для меня Казани тоже поздравили.

- Сами следите за выступлениями Мичкова за океаном?

– Да, я стараюсь смотреть матчи с участием моих знакомых, если есть такая возможность. Или же, по крайней мере, могу посмотреть хайлайты. Я слежу за Мичковым, немного меньше за Маратом Хуснутдиновым. Всякий раз, когда просыпаюсь, смотрю, кто из них забил или отдал голевой пас, – рассказал форвард сочинцев.