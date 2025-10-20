  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Тянулин о поздравлениях с рекордом «Сочи» по очкам: «Мичков тоже позвонил. Приятно, что он не забывает о том, что мы вместе играли. Я был не таким плохим партнером, значит»
0

Тянулин о поздравлениях с рекордом «Сочи» по очкам: «Мичков тоже позвонил. Приятно, что он не забывает о том, что мы вместе играли. Я был не таким плохим партнером, значит»

Артур Тянулин высказался о том, что стал лучшим бомбардиром в истории «Сочи».

– Я поставил себе задачу не обращать внимание до конца сезона на этот рекорд. На тот момент, когда это случилось, до конца сезона было около 60 игр. Поэтому сейчас нет смысла радоваться рекорду. Летом, может быть, придет осознание того, что я сделал. Но сейчас я настроен исключительно на работу. 

- Рекордным стало 123-е очко в составе ХК «Сочи». Автомобильный код региона у Краснодарского края – тоже 123. Символичное совпадение, не правда ли?

– Ха-ха, я даже не знал об этом! Спасибо, что подсказали! Интересное совпадение.

- Вас с рекордом поздравила команда, в соцсетях ХК «Сочи» также опубликовали поздравление от обладателя предыдущего достижения – Ильи Крикунова. Кто еще вам позвонил и написал?

– Звонков и сообщений было достаточно много. Конечно же, мне звонили родные и друзья. Матвей Мичков из «Филадельфии» мне тоже позвонил. Очень приятно, что он не забывает о том, что мы вместе играли. Значит, я был не таким плохим партнером (улыбается). Много друзей из родной для меня Казани тоже поздравили.

- Сами следите за выступлениями Мичкова за океаном?

– Да, я стараюсь смотреть матчи с участием моих знакомых, если есть такая возможность. Или же, по крайней мере, могу посмотреть хайлайты. Я слежу за Мичковым, немного меньше за Маратом Хуснутдиновым. Всякий раз, когда просыпаюсь, смотрю, кто из них забил или отдал голевой пас, – рассказал форвард сочинцев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Allhockey
logoИлья Крикунов
logoМатвей Мичков
logoАртур Тянулин
рекорды
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoКХЛ
logoСочи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Тянулин стал лучшим бомбардиром в истории «Сочи» в КХЛ. У форварда 123 очка в 176 играх
230 сентября, 18:05
Тянулин набрал 122-е очко за «Сочи» и побил клубный рекорд Ильи Крикунова в рамках регулярок КХЛ
28 сентября, 03:58
Мичков внесен в Книгу знаменитых людей Кунгура, сообщил директор музея: «Никаких его трофеев в музее пока нет, к сожалению»
724 июля, 17:56
Дядя Мичкова об отпуске Матвея: «Приехал в Пермь, в Кунгуре несколько раз был. Душевная встреча: у бабушки был юбилей – 75 лет, Матвей приехал, все вместе общались»
323 июля, 21:42
Главные новости
КХЛ. «Динамо» Москва против «Локомотива», ЦСКА примет «Динамо» Минск
912 минут назад
Новая версия легендарного «Три на Три» – теперь про хоккей!
сегодня, 06:00Тесты и игры
Разин о ротации в «Металлурге»: «Все реагируют правильно – это кнут, ниточки, за которые можно дергать игроков, чтобы напрягались. После 9:6 половину команды можно подергать...»
6сегодня, 05:45
Агенты Хатсона о 8-летнем контракте с «Монреалем» на 70,8 млн долларов: «Хотели, чтобы Лэйн получил значительные подписные бонусы – деньги придут как можно раньше»
2сегодня, 05:15
Плющев о том, что ЦСКА вывел Спронга из состава: «Если эта фигура токсичная, никакие уговоры не помогут. Мой опыт говорит о том, что таких игроков нужно сразу убирать!»
5сегодня, 04:58
Гущин лидирует в гонке снайперов АХЛ. У форварда фарма «Колорадо» 5 шайб в 4 играх в сезоне
6сегодня, 03:15Видео
Задоров лидирует в НХЛ по числу силовых приемов – 34 в 7 играх. У него 4 хита, 4 минуты штрафа, 3 блока и 2 потери за 20:44 против «Юты»
6сегодня, 02:34
Сергачев без очков в первых 6 матчах в сезоне НХЛ. У защитника «Юты» 2 броска, 3 блока, 3 потери, малый штраф и «+1» за 25:07 против «Бостона»
4сегодня, 02:22
«Детройт» выиграл 5 матчей подряд и идет на 2-м месте на Востоке. У Ларкина 10 очков и «+9» на этом отрезке
11сегодня, 02:10
НХЛ. «Вашингтон» уступил «Ванкуверу», «Эдмонтон» проиграл «Детройту», «Юта» одолела «Бостон», «Чикаго» вырвал победу у «Анахайма»
319сегодня, 01:43
Ко всем новостям
Последние новости
Монтур временно покинул «Сиэтл» по семейным обстоятельствам. У защитника 4 очка за 4 игры в этом сезоне
8 минут назад
Зыков о 9-м месте СКА на Западе: «Нам нужно просто начать с одной победы, цепляться за это и выдать хорошую серию. Через работу мы будем лучше»
34 минуты назад
Отец Малкина о будущем сына: «Женя хочет еще играть, думаю. Мне самому хочется, чтобы он играл, не представляю его вне хоккея»
49 минут назад
Плющев о травме Берлева: «В КХЛ большие проблемы с катанием, в Уфе – запредельные. Если не владеешь коньками, в любом столкновении рискуешь разбиться. У нас все-таки не фигурное катание в парке»
1сегодня, 07:15
Пастрняк сделал дубль в матче с «Ютой» и делит с Бурком 6-е место по голам в истории «Бостона» (395). До идущего 2-м Эспозито – 64 шайбы, до рекорда Бьюсика – 150
сегодня, 06:58
Дементьев о том, что Панарин не хочет делать «Рейнджерс» скидку: «Он считает, что его цена на рынке должна быть иной. Вероятность возвращения в КХЛ – 0,01%»
сегодня, 06:45
Защитник «Трактора» Дэй о диаспоре из «Херши» в КХЛ: «У ребят есть чемпионский дух. Все хотят подписывать победителей, наши успехи в АХЛ раскрыли глаза многим руководителям»
сегодня, 06:35
Пастухов про 6:9 в матче с «Металлургом»: «Провальное начало, никакого характера «Нефтехимик» не проявил. Потом собрались, что-то сделали, есть задел на будущее, но так нельзя»
сегодня, 06:22
Карбери о «Вашингтоне» после 3:4 с «Ванкувером»: «Мы не были готовы к игре. Но я не чувствую, что есть проблема именно с утренними матчами. У нас достаточно опытная команда»
1сегодня, 05:58
18-летний Полтавчук о дебюте в КХЛ за «Металлург» в матче с «Нефтехимиком» (9:6): «Мечта чуть-чуть сбылась. Ничего не показал, наверное. Не сыграл в свой хоккей»
сегодня, 05:30