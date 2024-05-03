«Питтсбург» уволил тренера Рирдена
«Питтсбург» уволил тренера Тодда Рирдена.
Об этом сообщил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба Кайл Дубас.
Тодд Рирден работал в «Пингвинс» с сезона-2020/21. Ранее он также был тренером команды с 2010 по 2014 год.
«Мы благодарны Тодду за его преданность «Пингвинс» на протяжении двух периодов работы в организации.
В течение последних двух недель мы с Майком Салливаном оценивали тренерский штаб, и, хотя эти решения никогда не даются легко, мы согласились с тем, что это изменение будет в интересах команды», – сказал Дубас.
«Питтсбург» набрал 88 очков в 82 матчах регулярного чемпионата и не попал в розыгрыш Кубка Стэнли-2024. Клуб не вышел в плей-офф во 2-м сезоне подряд.
ну хотя бы додумались (Дубас)
к Дубасу есть много претензий по селекции, но в большинстве там однозначно было кому играть.