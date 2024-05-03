«Питтсбург» уволил тренера Рирдена

Теги Питтсбург НХЛ отставки Майк Салливан Тодд Рирден Кайл Дубас Хоккей

«Питтсбург» уволил тренера Тодда Рирдена.

Об этом сообщил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба Кайл Дубас.

Тодд Рирден работал в «Пингвинс» с сезона-2020/21. Ранее он также был тренером команды с 2010 по 2014 год.

«Мы благодарны Тодду за его преданность «Пингвинс» на протяжении двух периодов работы в организации.

В течение последних двух недель мы с Майком Салливаном оценивали тренерский штаб, и, хотя эти решения никогда не даются легко, мы согласились с тем, что это изменение будет в интересах команды», – сказал Дубас.

«Питтсбург» набрал 88 очков в 82 матчах регулярного чемпионата и не попал в розыгрыш Кубка Стэнли-2024. Клуб не вышел в плей-офф во 2-м сезоне подряд.

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7 комментариев
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Это он отвечал за большинство в Питтсбурге?
+4
-1
+3
Ответ DenisBu
Это он отвечал за большинство в Питтсбурге?
А за селекцию Дубас
+3
0
+3
Я думал только в СКА КХЛ ищут крайних, Дубас пробил дно!!!
+3
-1
+2
Это надо было сделать еще до назначения!

ну хотя бы додумались (Дубас)
+2
0
+2
Рирдена уволили совершенно по делу.
к Дубасу есть много претензий по селекции, но в большинстве там однозначно было кому играть.
+1
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Это тот самый физрук, который с чемпионским составом Вашингтона, доставшийся ему от Тротца, ни разу не смог пройти даже первый раунд.
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Правильное решение, давно напрашивалось
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