«Питтсбург» уволил тренера Рирдена

«Питтсбург» уволил тренера Тодда Рирдена.

Об этом сообщил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба .

Тодд Рирден работал в «Пингвинс» с сезона-2020/21. Ранее он также был тренером команды с 2010 по 2014 год.

«Мы благодарны Тодду за его преданность «Пингвинс» на протяжении двух периодов работы в организации.

В течение последних двух недель мы с оценивали тренерский штаб, и, хотя эти решения никогда не даются легко, мы согласились с тем, что это изменение будет в интересах команды», – сказал Дубас.

« » набрал 88 очков в 82 матчах регулярного чемпионата и не попал в розыгрыш Кубка Стэнли-2024. Клуб не вышел в плей-офф во 2-м сезоне подряд.